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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 642 bin liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 642 bin liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 495 bin lira, en yüksek 6 milyon 657 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 artışla 6 milyon 642 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 516 bin liradan tamamlamıştı.

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İŞLEM MİKTARI 590 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 891 milyon 518 bin 343,97 lira, işlem miktarı ise 590,04 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 899 milyon 909 bin 943,97 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.516.000,004.045,00
En Düşük6.495.000,004.040,20
En Yüksek6.657.000,004.129,30
Kapanış6.642.000,004.127,15
Ağırlıklı Ortalama6.624.846,964.081,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.891.518.343,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)590,04
Toplam İşlem Adedi79
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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