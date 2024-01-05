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    Ankara'da halk ekmeğe zam, fiyatı yüzde 33 arttı

    2023 enflasyonunun belli olmasıyla birlikte Türkiye'nin gündeminde maaş artışları ve zamlar var. Marketler asgari ücretin belirlendiği gece fiyatlarını değiştirmeye başlarken, uzun süredir fırınlarda fiyatı sabit olan ekmeğin de fiyatı arttı. Ankara'da 5 TL'ye satılan 250 gram halk ekmeğin fiyatı, yüzde 33 zamla 6,5 TL'ye çıkarıldı.

    Ankara&#039;da halk ekmeğe zam, fiyatı yüzde 33 arttı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni yılla birlikte zam haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin ve yeni yılda uygulanacak vergi düzenlemelerinin belli olmasıyla etiketler değişmeye başladı. Marketten pazara, pazardan AVM'lere hemen hemen her yerde fiyatlar artarken, ekmeğe de zam geldi. Fırınlarda uzun süredir sabit fiyat politikası izlenirken, 2024'te fiyatların ne kadar olacağı merak ediliyordu.

    EKMEĞE YÜZDE 33 ZAM

    İl il artış haberlerinin gelmeye başlamasıyla gözler Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere çevrildi. Ocak ayı ile Ankara'da da ekmeğe zam geldi. Zam nedeninin artan maliyetler olduğunu belirten Ankara Halk Ekmek, normal satılan ekmeğin fiyatındaki artışın ardından halk ekmeğe de gelmesinin zorunlu halde olduğunu belirtti.

    Açıklamada 5 TL'ye satılan ekmekle ilgili şu ifadeler yer aldı:

    "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6,5 TL olarak belirlenmiştir."

    Ankara Halk Ekmek'e gelen zammın ardından İstanbul'da da 5 liradan satılan Halk Ekmek fiyatının da artması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraHalk EkmekZam
    Haberler > Ekonomi > Ankara'da halk ekmeğe zam, fiyatı yüzde 33 arttı
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