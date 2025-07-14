Antalya için 4 alanda süper teşvik! Sporcu sağlığı, aromatik bitkiler, organik sera ve gübre

Öncelikli sektörlere; yüzde 50’ye varan vergi indirimi, yatırım tutarının yüzde 15’i ve 240 milyon liraya kadar makine desteği, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve 8 yıl sigorta primi işveren desteği sağlanacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya için belirledikleri 4 öncelikli alandaki yatırımlara güçlü teşvikler sunacaklarını bildirerek, “Türkiye Yüzyılı’nda şehirlerimizin yıldızı daha güçlü parlayacak” ifadesini kullandı. Kacır, “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı”na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu programla şehirlerin potansiyelini zirveye taşıdıklarını, kalkınma yolculuklarını tüm imkânlarıyla desteklediklerini vurgulayan Kacır, Antalya için belirlenen 4 öncelikli alanda yatırımlara güçlü teşvikler sunacaklarını bildirdi. Bakan Kacır, desteklenecek alanları “Sporcu sağlığı ve performans merkezi, katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler üretimi, organik sera atıklarından selüloz ve/ veya mikrobiyal gübre üretim tesisi, mikroalg tabanlı Omega-3 ve biyogübre üretimi” olarak sıraladı.

VERGİ İNDİRİMİ, YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Paylaşımda, vergi indirimi (yüzde 50 yatırıma katkı oranı), yatırım tutarının yüzde 15’i ve 240 milyon liraya kadar makine desteği ya da yatırım tutarının yüzde 20’si ve 240 milyon liraya kadar faiz/kâr payı desteğinin yanı sıra KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve 8 yıl sigorta primi işveren desteği sağlanacağı bilgisi yer aldı.

İŞTE TEŞVİK ALANLARI

1- Sporcu sağlığı ve performans merkezi yatırımı için Antalya çok uygun. Hem iklim hem de tesis yapısı bakımından millî ve olimpik sporcular için çekim merkezi. 85 farklı ülkeden yılda 1000'in üzerinde spor takımı ağırlayan kentte desteklenecek yatırımla sporcu performansının geliştirilmesi, sporcu sağlığında ve spor turizminde uzmanlaşma hedefleniyor.

2- Türkiye'de katma değeri yüksek, tıbbi ve aromatik bitki üretimi çok değerli. Ülkemizde yaklaşık 4 bin endemik bitki türü bulunuyor. Antalya da 500 endemik bitkiyle çok zengin. 2024 yılında bitki ekstreleri ithalatı 65 milyon dolar olurken, ihracat 12.7 milyon dolarda kaldı. Bölgede yaygın yetiştirilen kekik, ada çayı ve biberiye gibi türlerin ekstre ve özütlerinin işleneceği yatırımla ithalat azalıp ihracat artacak.

3 - Sera atıklarından selüloz ve mikrobiyal gübre üretim tesisi: Türkiye'nin toplam örtü altı üretiminde 4,5 milyon tonla yüzde 50'lik paya sahip olan Antalya'da 317 bin dekar örtü altı alanda yapılan üretim sonucunda çıkan yüksek miktarlı atık, bu yatırımla selüloz ve mikrobiyal ürünlere dönüşecek.

4 - Mikroalg tabanlı Omega-3 ve biyogübre: İklim değişikliği ile mücadelerde karbon yutak alanları oluşturabilen ve atık suların değerlendirilmesini mümkün kılan mikroalg üretimi için Antalya çok elverişli. Türkiye balık yağı ve Omega-3 ithalatı 212 milyon dolar seviyesinde. Yapılacak yatırımla Türkiye'de mikroalg tabanlı Omega-3 üretimi yapılacak, doğal gıda boyası ve biyogübre gibi katma değerli yan ürünler elde edilecek.