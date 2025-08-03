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Haberler > Ekonomi > Antalya, Isparta ve Burdur'dan dünyaya gitti! 7 ayda 1 milyar dolar kazandırdı

Antalya, Isparta ve Burdur'dan dünyaya gitti! 7 ayda 1 milyar dolar kazandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya, Isparta ve Burdur&#039;dan dünyaya gitti! 7 ayda 1 milyar dolar kazandırdı
İhracat, Antalya, Isparta, Burdur, Almanya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne bağlı Antalya, Isparta ve Burdur'dan yılın ilk 7 ayında yapılan ihracat, yüzde 2,55 artışla 1,6 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat Almanya’ya yapılırken, yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer aldı.

Türkiye, dış satımda yakaladığı başarısını emin adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-31 Temmuz döneminde Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 2,55 oranında arttığını belirtti.

Antalya, Isparta ve Burdur'dan dünyaya gitti! 7 ayda 1 milyar dolar kazandırdı - 1. Resim

BATI AKDENİZ ÜRÜNLERİ DÜNYAYA SATILDI

Bölgeden sadece temmuzda 218 milyon 794 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bölgemizden 2 bin 59 firmamız, 164 ülke ve bölgeye ihracat yaparak, bölgemiz ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bölgeden 1 milyar 599 milyon 747 bin dolara ulaşan 7 aylık ihracat rakamlarına göre yaş meyve ve sebze sektörünün 448 milyon 81 bin dolarla ilk sırada yer aldığını, bu sektörü de mermer ağırlıklı maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin takip ettiğini kaydetti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Yılın 7 ayında en fazla ihracatın 127 milyon 606 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, ilk 5'te Almanya'dan sonra Çin, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın geldiğini bildirdi.

İhracatı artırmak amacıyla BAİB olarak önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak bölge ihracatımızı artırmak için hedef pazarlarımıza ticaret heyetleri düzenlemeye, yurt dışı fuarlarına katılmaya ve URGE Projeleri düzenlemeye devam edeceğiz. Eğitim seminerleri ile ihracatçılarımıza gelişen ve değişen dünyaya adapte olmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Mevsimsel, iklimsel ve piyasa şartlarından oluşan kayıpları da ilerleyen dönemde telafi etmek için çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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