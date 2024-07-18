Anzer balının 2024 fiyatı belli oldu! 1.500 lira zamlandı

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer balının bu yılki fiyatı belli oldu. 1 kilogramlık Anzer balının fiyatı 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı.

Eşsiz çiçek florası ile ünlü Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balının kilogram satış fiyatı 2 bin 500 liradan bu yıl 4 bin liraya çıkarıldı. Hacettepe Üniversitesi Anzer'deki bal üretiminin yoğun olduğu 10 bölgeye kendi kovanlarını 1 ay sonra açmak için kurarak mühürledi. 1 ay sonra yeniden açılacak olan petekten alınan numune bu yılın referans ürünü olacak. Yani bal sağımının sona ermesi ile Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderilen bal numuneleri, üniversitenin elindeki çiçek listesi değil kendi kovanlarından aldıkları referans ballar örnek alınarak tahlil edilecek.

ÜRETİCİ YENİ SEZONDAN UMUTLU

Bu yıl Anzer Yaylası'nda Hacettepe Üniversitesi tarafından yeni bir uygulama yapıldığını ifade eden Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “İlk etapta yani haziran ayında Anzer Yaylasında havaların iyi gitmesiyle birlikte verimli bir sezon olacağını düşünüyoruz. Zaten şu an yaylada bir bal havası var. Sağıma daha var. Buranın bir bal akış dönemi var. Şu an için umutluyuz ama biraz havalar bozdu. O nedenle biraz bir gerileme oldu. Ağustos'un 1'i ile 20'si arasına kadar bal üretimi devam edecek. İnşallah yeni sezonda iyi bir bal olacağını düşünüyoruz." dedi.

"ORJİNAL BAL İÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILMAKTA"

Deniz sözlerine şöyle devam etti: "Anzer Balının sağım işlemleri ağustos ayının 1'i ile 20'si arasında olacaktır. Sağım yapıldıktan sonra bizler kooperatif olarak üreticilerimizden balları alarak Rize'deki dolum tesislerinde saklamaya alıyoruz. Ondan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden arkadaşlar gelerek numune alıyor. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderiliyor. Ballar uygun olduğu gösterildikten sonra coğrafi işaretli olarak dolumlar yapılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Anzer balının flora incelemesi 1977-1978 tarihlerinde yapılmıştır. Bazı iklim değişikleri sebebiyle Anzer Yaylasındaki florada değişiklik olup olmadığına dair araştırma yapılıyor. Aslı Özkırım hocamız Anzer Yaylasına gelerek bazı kovanlara gelerek mühürleme yaptı. Yeni dönemde Anzer Yaylasında çiçek kaybı veya artışı var mı diye çalışma yapılıyor. Bu da tüketici için önemli. Hem Anzer Yaylasında ayırt edici özelliklerin belirlenmesi ve tüketiciye de orijinal balın ulaştırılması için böyle bir çalışma yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

KİLOGRAM FİYATI 2 BİN 500 LİRA ARTTI

Anzer balının yeni sezonda fiyatının arttığını belirten Deniz, “Anzer balının yeni dönemde 1 kilogramlık fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. Yarım kiloluk Anzer balının fiyatı da 2 bin TL olarak belirlendi. 250 gramlığı ise 1 bin TL olarak belirlenmiştir. Yakın zamanda güncelleme yapılacaktır. Tüketicilerimize buradan tekrardan duyuruyoruz. Coğrafi işaretli Anzer balı ibareli hakiki Anzer balını, kooperatiflerden güvenle temin edebilirler” şeklinde konuştu.