Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan tasfiye sürecinin tamamlandığını, bundan sonraki sürecin SPK ve ilgili kurumlar üzerinden yürütüleceğini, fonlardaki varlıkların nakde çevrilip yatırımcıların alacakları için ödeme takvimi oluşturulacağını açıkladı.

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Fon krizinde olağan tasfiye süreci tamamlandı. Gözler şimdi yatırımcıların alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceğine çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nihai tasfiye sürecinin bundan sonra normal kanuni düzenlemeler çerçevesinde, başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili kurumların gözetiminde yürütüleceğini açıkladı. Yapılan ara ödemelerin nihai tasfiyede yatırımcıların toplam alacaklarından mahsup edileceğini belirten Yılmaz, fonların elinde bulunan varlıkların değerlendirileceğini ve geri kazanım çalışmalarının süreceğini bildirdi. TMSF’ye devredilen gayrimenkullerin de hızla nakde çevrilmesi için çalışma yürütüleceğini kaydeden Yılmaz, varlıkların değerlendirilmesiyle elde edilecek kaynakların anlamlı bir seviyeye ulaşmasının ardından yatırımcıların alacaklarının ödenmesine ilişkin takvim ve yol haritasının oluşturulacağını söyledi.

“ŞİŞİRİLMİŞ PORTFÖY DEĞERLERİ ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILAMAZ”

Yatırımcıların alacaklarının mümkün olan maksimum düzeyde ödenmesinin temel amaçları olduğunu vurgulayan Yılmaz, manipülasyonla şişirilmiş portföy değerleri üzerinden ödeme yapılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Manipülasyonun sona ermesiyle portföy değerlerinin değiştiğine dikkat çeken Yılmaz, özellikle hisse senedi ağırlıklı serbest fonlarda portföy değerlerinin aşağıya geldiğini, eski değerlerin kalmadığını söyledi ve para piyasası fonlarının likit varlıkları sebebiyle farklı bir durumda olduğunu kaydetti.

SPK SUÇ DUYURUSU LİSTESİNİ YAYIMLAYACAK

Fonlardaki manipülasyon soruşturmalarına ilişkin kamuoyunda farklı listelerin gündeme getirildiğini belirten Yılmaz, hukuki açıdan iki ayrı listenin söz konusu olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin SPK’nın suç duyurusunda bulunduğu kişi ve kurumların listesi olduğunu ifade eden Yılmaz, bu listenin Kurulun bülteninde yayımlandığını bildirdi. SPK’nın fonlardaki incelemelerini tamamladığını ancak borsada tekil hisse senetleri üzerinden gerçekleştirilen manipülasyon iddialarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, yeni suç duyurularının da peyderpey yapılacağını açıkladı. Suç duyurusunda bulunulan kişilerin kesin olarak suçlu kabul edilemeyeceğinin altını çizen Yılmaz, suçluluk konusunda karar verecek merciin bağımsız yargı olduğunu vurguladı. İkinci listenin ise devam eden adli soruşturmalar sonucunda ortaya çıkacağını belirten Yılmaz, geniş kapsamlı soruşturmalarda tutuklama, mal varlıklarına el koyma, bloke ve yurt dışına çıkış yasağı gibi çeşitli tedbirlerin uygulandığını hatırlattı. Yılmaz, iddianameler hazırlanmadan soruşturma kapsamındaki isimlerin açıklanmasını beklemenin doğru olmayacağını belirtti.

Ara ödemeler tamamlandı! Fonda yeni ödeme takvimi oluşturulacak

“MEŞRU YATIRIMCIYLA SUÇ İŞLEYENİ AYIRMALIYIZ”

Fon soruşturmasının herhangi bir siyasi partiye veya toplumsal kesime mal edilemeyeceğini dile getiren Yılmaz, fonlara ve hisse senetlerine yapılan giriş-çıkışların tamamının devlet kayıtlarında bulunduğunu, işlemlerin kayıt dışı bir alanda gerçekleşmediğini ifade etti. Meşru yatırımcılarla organize şekilde suç işleyerek hukuk dışı kazanç sağlayanların birbirinden net şekilde ayrılması gerektiğini belirten Yılmaz, aksi durumda sermaye piyasalarına ve ekonomiye büyük zarar verileceğini kaydetti.

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Fonlara ilişkin vergi düzenlemesiyle ilgili tartışmalara da açıklık getiren Yılmaz, katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS’a kayıtlı olmayan, kamuoyunda “patron fonları” olarak adlandırılan fonlarda elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi istisnasının kaldırıldığını ve bu fonların da vergi kapsamına alındığını bildirdi.

Ara ödemeler tamamlandı! Fonda yeni ödeme takvimi oluşturulacak

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE ÇOK BOYUTLU MÜCADELE

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışmaların da öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijitalleşmenin gelişmesiyle bu alandaki sorunların daha büyük bir boyuta ulaştığını ifade etti. Millî Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde de ele alınan konuyla ilgili İçişleri ve Adalet Bakanlıkları başta olmak üzere bütün kurumların çalışma yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, risk analizleri ve sosyal ortamlara yönelik faaliyetlerle suçun kaynağında önlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu alandaki çalışmaların yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, sosyal boyutun da dikkate alındığını ve konunun çok yönlü şekilde ele alındığını dile getirdi.

Ara ödemeler tamamlandı! Fonda yeni ödeme takvimi oluşturulacak

HGS’DE AVUKAT YERİNE HAZİNE DEVREYE GİRİYOR

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden vatandaşlara yansıyan yüksek vekâlet ücretleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cevdet Yılmaz, HGS konusunda ilk olarak vatandaşların yeterince bilgilendirilmesi için e-Devlet ve çeşitli kanalların kullanılacağını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu konuda çalışma yürüteceğini söyledi. Yüksek vekâlet ücretleri için ise üst sınır getirilmesi veya tahsilatın avukatlar yerine hazine tarafından yapılması gibi alternatiflerin tartışıldığını kaydetti. Hazinenin tahsilat yapması durumunda masrafların nasıl karşılanacağı konusunun da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, ilgili kurumlarla görüşmelerin devam edeceğini ve vatandaşın hukukunu koruyacak çözümler üzerinde durduklarını bildirdi.

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