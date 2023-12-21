Araba alıp satanlar bu habere dikkat... Herkesin başına gelebilir

21 Aralık 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:44

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde gerçekleşen olaya göre bir kişi, internet sitesinde satış için ilana konulan aracın bilgilerini kopyaladı. Daha sonra kendi arabası gibi göstererek ilan yayınlayarak teklifleri bekledi.

Şahıs aracı satın almayı düşünen 65 yaşındaki S.B. ile 575 bin liraya anlaştı. Ardından, aracın gerçek sahibi ile de iletişime geçerek hem dolandıracağı kişiyi hem de aracın gerçek sahibini bir araya getirdi. Dolandıracağı şahsa hesap numarasını veren ve anlaştığı 575 bin TL’yi hesabına göndermesini isteyen dolandırıcı daha sonra ortadan kayboldu.

Dolandırılan kişinin parayı hesaba gönderdiğini söyledikten aracını almaya gittiğinde aracın gerçek sahibinin hesabına para gelmediğini söyleyince dolandırıldığını anlayan şahıs polise giderek şikayette bulundu.