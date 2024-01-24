Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Kaçıran faiziyle birlikte öder

24 Ocak 2024 16:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:22

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödemeleri 1 Ocak'ta başladı. Ödemeler için son tarih 31 Ocak olarak belirtilirken, bu tarihe kadar vergi ödemeyen araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak. MTV'de ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

Motorlu taşıtlar vergisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünen bir vergi. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödemesinin 31 Ocak gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. Vergi tutarı, aracın yaşına, motor hacmine ve modeline göre değişiyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren vergiyi ödemek için birçok yöntem bulunuyor. Ödeme yapmak için İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, PTT şubeleri veya bankaların internet siteleri kullanılabiliyor.

Ödemeler için son tarih 31 Ocak. Bu tarihe kadar ödeme yapmayanlar gecikme faizine tabi olacak. Gecikme faizi yüzde 1,6 olarak uygulanıyor.