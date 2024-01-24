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    Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Kaçıran faiziyle birlikte öder

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Araç sahiplerinin, 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksidini 31 Ocak'a kadar ödemeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar MTV ödemeyenlere gecikme faizi uygulanacak.

    Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Kaçıran faiziyle birlikte öder
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödemeleri 1 Ocak'ta başladı. Ödemeler için son tarih 31 Ocak olarak belirtilirken, bu tarihe kadar vergi ödemeyen araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak. MTV'de ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

    Motorlu taşıtlar vergisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünen bir vergi. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödemesinin 31 Ocak gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.  Vergi tutarı, aracın yaşına, motor hacmine ve modeline göre değişiyor.

    Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Kaçıran faiziyle birlikte öder

    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren vergiyi ödemek için birçok yöntem bulunuyor. Ödeme yapmak için İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, PTT şubeleri veya bankaların internet siteleri kullanılabiliyor.

    Ödemeler için son tarih 31 Ocak. Bu tarihe kadar ödeme yapmayanlar gecikme faizine tabi olacak. Gecikme faizi yüzde 1,6 olarak uygulanıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MTVMotorlu Taşıtlar Vergisi
    Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Kaçıran faiziyle birlikte öder
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