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Ekonomi

ASELSAN'dan dev ihracat! 157 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

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ASELSAN, yurt dışındaki kullanıcılarına yönelik, tutarı 157,9 Milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzaladı. Anlaşmanın, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Arayıcı Başlık, Keşif ve Gözetleme, Haberleşme ve Silah Sistemlerini kapsadığı belirtildi.

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ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında 157,9 milyon dolarlık elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsayan satış sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN'dan dev ihracat! 157 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Başlık ResmiASELSAN'dan dev ihracat! 157 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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