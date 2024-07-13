Asgari ücret, döviz bazında hangi ülkede ne kadar? Türkiye ile kıyaslama yaptık

Asgari ücret tartışmaları devam ederken, Türkiye’nin dünyadaki konumu da merak ediliyor. BRICS ülkelerinin tamamında asgari ücret 412 doların altında kalıyor. Türkiye, 515 dolarlık asgari ücretle bütün BRICS ülkelerini geçiyor. Avrupa’da ise tablo çok farklı. Türkiye, 480 euro asgari ücretle, Avrupa sıralamasında sondan ikinci durumda yer alıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ö. Faruk Bingöl- Asgari ücrete dair tartışmalar devam ederken; Hükûmet tarafından “ara zam” yapılmayacağı açıklandı. Buna rağmen geçen hafta ortak bir basın toplantısı düzenleyen DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 10 maddelik bir bildiri ile asgari ücrete bu ay zam talep etti.

Türkiye’de 6 aylık enflasyon rakamı %24,73 olarak gerçekleşmiş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zamma hak kazanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşları ise %19,31 oranında yükseldi.

‘ASGARİ’DE 17 BİN TL’YE DEVAM

Son iki yıldır ara zam yapılan asgari ücret ise bugün net 17 bin TL olarak uygulanıyor. Ara zam gelmemesi halinde, bu rakamla yıl sonuna kadar devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dolar bazında asgari ücretin, emsal ülkelere kıyasla “düşük seviyelerde olmadığını” ifade etmişti.

AVRUPA’DA ASGARİ ÜCRET

Türkiye’de net asgari ücret bugün; yaklaşık 515 dolar veya 480 euroya denk geliyor. Avrupa ülkelerine bakıldığında, asgari ücretin en düşük olduğu ilk 5 ülke şöyle sıralanıyor:

1-Bulgaristan: 477 euro

2-Romanya: 663 euro

3-Macaristan: 697 euro

4-Litvanya: 700 euro

5-Slovakya: 750 euro

Bu listeye göre Türkiye, asgari ücrette Avrupa ülkeleri arasında sadece Bulgaristan’ın önünde görülüyor.

BRICS ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET

BRICS ülkelerinde düşükten yükseğe asgari ücret sıralaması şöyle:

1-Rusya: 218 dolar

2-Güney Afrika: 248 dolar

3-Endonezya: 325 dolar

4-Çin: 370 dolar

5-Brezilya: 412 dolar

Türkiye, 515 dolarlık asgari ücrette, BRICS ülkelerinin tamamının üzerinde konumlanıyor.

DİĞER ÜLKELERDE ASGARİ ÜCRET

Fas: 316 dolar

Gürcistan: 275 dolar

Meksika: 249 dolar

Azerbaycan: 203 dolar

Ukrayna: 177 dolar

Tunus: 160 dolar

Mısır: 125 dolar

Komşu ülkelere ve gelişmekte olan diğer ülkelere bakıldığında da Türkiye’de asgari ücret yukarıda gözüküyor.