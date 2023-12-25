25 Aralık 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:53

Asgari ücretli, emekli ve memurlara 2024 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Asgari ücrete yapılacak zam oranı bu hafta belli olacak. Emekli ve memur maaşları ise 3 Ocak'ta netleşecek. Kritik süreç öncesinde Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, son duyumlarını paylaştı. Destici, asgari ücret için net rakam verirken, emekli ve memurlar için seyyanen zam mesajı verdi.

ASGARİ ÜCRETTE SÜRPRİZ BEKLENTİ

TGRT Haber'de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programının konuğu olan BBP Lideri Destici asgari ücrete ilişkin son tahminini paylaştı. Asgari ücret için duyumunun yüzde 40 ila yüzde 50 arasında bir zam olduğunu belirten Destici, tek zam ihtimalinde büyük bir sürpriz yapılabileceğini söyledi. Desitici şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretle ilgili duyumum; 16-17 bin TL arasında. Bana göre 17 bin TL'nin altında olmaması lazım. Şöyle bir sürpriz çıkabilir. Defaaten de dile getirdim. Asgari ücret iki kere tespit ediliyordu. Bunun iki kere yapılması gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyonun yüzde 40-50'lerde seyrettiği bir dönemde yılda bir kere zam yapmak, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmek anlamına gelir. TCMB'nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 38-40. Yurtdışında da yüzde 50-53. Diyelim ki yüzde 40-50 gerçekleşti. Yılın yarısı geldiğinde asgari ücret erimiş olacak. Sürpriz beklentim tek zam yapılacaksa 2024 enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla asgari ücrete 17 bin TL'nin üzerinde bir rakam da komisyondan çıkabilir. "

7500 TL ALAN EMEKLİYE YÜZDE 100 ZAM

Emekliler ile ilgili bir değil bir kaç tane problem olduğunu söyleyen Destici, kök ücret sorununa dikkat çekti. 7500 TL aylık alan emeklilerin gerçekten çok zor durumda olduğunu belirten Destici, kök ücreti düşük olan emeklilerin Temmuz ayında yüzde 25'lik zamdan faydalanamadığını söyledi. Desitici, "Kök maaşa zam yapılınca düşük alan 7500 TL'de kaldı. Mecliste olsaydım kesinlikle 7500 TL'nin altında maaş alan emeklinin kalmasına asla müsaade etmezdim. Güya yüzde 25 zam yapıldı. Emeklilere kademeli zam yapılması lazım. Emeklilerimizle ilgili sadece enflasyon farkı değil, enflasyonun üzerinde ciddi bir iyileştirme yapılmalı. 7500 TL alan emeklilere mümkünse yüzde 100 zam yapılması lazım. Kademeli olarak diğer emeklilere de yapılması lazım." dedi.

EMEKLİ ZAMMI TATMİN ETMEZSE SEÇİMLERE YANSIR

Seçimlerde vaad edilene göre oy kullanan azımsanmayacak ölçüde bir kesim olduğunu belirten Destici, "Vatandaşlar gelip, "Emekli olduğumda asgari ücretin 3 katı maaş alıyordum, şimdi 1.5 katına düştü" diyor. Kademeli olarak yapılması lazım. Eğer Ocak ayında beklendiği gibi bir artış olmazsa seçimlere de yansıyacaktır. " ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM MEMURA YOK, EMEKLİYE VAR

Memur maaşına yapılan 8 bin TL'lik seyyanen zammı hatırlatan Destici, "Emekliye artı bir refah payı verilecek. Memurlara bu sene seyyanen fark yok. Bu defa emekliye verilecek. Düşük maaş alan 7.500-10.000 TL arasında maaş alan emeklilerin biraz daha fazla gözetileceği duyumlarımız var." diye konuştu.

ÜSTÜNÜ DEVLET TAMAMLAMALI

Emekliler için çözüm önerisini paylaşan Destici şu ifadeleri kullandı: "En önemli çözüm noktası şu; Aynen Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi, Asgari Hane Geçim Rakamı Komisyonu kurulması lazım. Diyelim ki, 4 kişilik bir aile asgari kaç liraya geçinir? Diyelim ki bu 15-20 bin TL. Bir haneye sadece 7.500 TL giriyorsa kalanı devlet tamamlayacak."