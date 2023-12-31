Asgari ücret sonrası milyonlarca çalışanı sevindirecek zam! 2024 günlük yemek ve yol parası ücretleri belli oldu

31 Aralık 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:33

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 49.11 oranında artışla 17 bin 2 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından 2024’te uygulanacak vergi ve cezalara ilişkin olarak genel tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu tebliğle milyonlarca çalışanın 2024 yılında alacağı günlük yemek ve ulaşım bedelleri de belli oldu. 2024 yılında günlük yemek ve yol parasına yüzde 54.54 zam yapıldı.

GÜNLÜK YEMEK VE YOL PARASI ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, tarafından Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü (30 Aralık) mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ ile şirketlerin günlük yemek ve yol parası istisna tutarları da yükseldi.

Karara göre günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. Böylece bir çalışanın aylık yemek parası 4 bin 420 TL'ye yol parası ise 2 bin 888 TL'ye yükseldi. Şirketler bu tutara kadar çalışanlara yaptıkları ödemelerde vergiden muaf olacak.

Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden istisna tutuyor.

Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor.