Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Asgari ücret sonrası milyonlarca çalışanı sevindirecek zam! 2024 günlük yemek ve yol parası ücretleri belli oldu

    Asgari ücretin ardından milyonarca çalışanı yakından ilgilendiren gelir vergisi dilimleri yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketlerin gelir vergisinden istisna tutulacağı günlük yemek ve ulaşım bedelleri açıklandı. Yeni kararla çalışanlar için 2024 yılında günlük yemek ve yol parasına zam geldi.

    Asgari ücret sonrası milyonlarca çalışanı sevindirecek zam! 2024 günlük yemek ve yol parası ücretleri belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 49.11 oranında artışla 17 bin 2 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından 2024’te uygulanacak vergi ve cezalara ilişkin olarak genel tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu tebliğle milyonlarca çalışanın 2024 yılında alacağı günlük yemek ve ulaşım bedelleri de belli oldu. 2024 yılında günlük yemek ve yol parasına yüzde 54.54 zam yapıldı.

    GÜNLÜK YEMEK VE YOL PARASI ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, tarafından Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü (30 Aralık) mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ ile şirketlerin günlük yemek ve yol parası istisna tutarları da yükseldi.

    Karara göre günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 2024 yılı için 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. Böylece bir çalışanın aylık yemek parası 4 bin 420 TL'ye yol parası ise 2 bin 888 TL'ye yükseldi. Şirketler bu tutara kadar çalışanlara yaptıkları ödemelerde vergiden muaf olacak. 

    Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına günlük yemek bedeli tutarında yemek desteğinde bulunduklarında, devlet yapılan ödemeyi Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Priminden istisna tutuyor.

    Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti her sene yeniden belirleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Asgari ÜcretYemekGelir Vergisi
    Haberler > Ekonomi > Asgari ücret sonrası milyonlarca çalışanı sevindirecek zam! 2024 günlük yemek ve yol parası ücretleri belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dijital Türk Lirası'nda ilk adım tamamlandı - EkonomiDijital Türk Lirası'nda ilk adım tamamlandıDolar çakıldı, altın fiyatları coştu - EkonomiDolar çakıldı, altın fiyatları coştuBakan Şimşek'ten KKM, rezerv ve enflasyon vurgulu yeni yıl mesajı - EkonomiBakan Şimşek'ten KKM, rezerv ve enflasyon vurgulu yeni yıl mesajıYeni yılda elektrik ve doğalgaz faturasına zam yok - EkonomiYeni yılda elektrik ve doğalgaz faturasına zam yokAkaryakıta peş peşe zamlar sürücüleri durdurmadı - EkonomiAkaryakıta peş peşe zamlar sürücüleri durdurmadıAsgari ücret sonrası ekmek fiyatına büyük zam! - EkonomiAsgari ücret sonrası ekmek fiyatına büyük zam!SSK ve Bağ-Kur emeklisine %50 zam yolda - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklisine %50 zam yolda2024 yılında ne kadar vergi-harç ödeyeceğiz? - Ekonomi2024 yılında ne kadar vergi-harç ödeyeceğiz?Ticarette yeni dönem başlıyor! - EkonomiTicarette yeni dönem başlıyor!Yurt dışı telefon kayıt ücreti, asgari ücreti ikiye katladı - EkonomiYurt dışı telefon kayıt ücreti, asgari ücreti ikiye katladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...