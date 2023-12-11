Asgari ücrette ilk toplantıda rakam çıkmadı! Milyonlara zam için ikinci randevu tarihi belli oldu

11 Aralık 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:39

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşın beklediği gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Ankara'da toplandı. İlk randevu tarafların açıklamalarının ardından sona erdi. İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak.

İLK TOPLANTIDA YOL HARİTASI BELİRLENDİ

İşçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlık etti. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ikinci toplantının tarihi ve yol haritası belirlendi.

RAKAM KONUŞULDU MU?

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı. Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Türk-İş olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki değerlendirme yapacağız. Şu an ücret söylemenin anlamı yok" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİLER GEÇİM ŞARTLARINI ANLATTI

Toplantıda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan asgari ücretli 4 işçinin görüşlerinin alındığını hatırlatan Ağar, “işçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular ve arkadaşlarımız da sunumları gerçekleştirdiler. Asgari ücretle çalıştıklarını, geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine de işveren temsilcileri de değerlendirmelerini yapacaklar” ifadelerini kullandı.

İLK TEKLİFİ ÖNCE İŞVEREN YAPACAK

Basın mensuplarının herhangi bir ücretin masaya yatırılıp yatırılmadığı sorusuna da yanıt veren Ağar, “Basın sürekli bir takı ücretler belirliyor zaten fakat bizim TÜRK-İŞ olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücret söylediğimiz zaman burada bağlanır kalırız. Ücreti veren işveren tarafından teklif gelecek ki biz de ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin bir anlamının olmadığını söylüyorum. Belirli bir ücret söyleyip de bu ücretin altında kalmanın anlamı yok. Burada da kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Özel sektörde 8 milyon çalışanı dolaylı olarak ise toplumun tüm genelini ilgilendiren asgari ücrette ilk toplantının sona ermesinin ardından ikinci randevu tarihi de belli oldu. Ramazan Ağar, ikinci toplantının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEK EN MAKUL NOKTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret toplantısının açılış konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin "İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek."

TEMMUZ'DA GÜÇLÜ MUTABAKAT SAĞLANDI

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal diyalogla sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız." dedi. Akkol, Temmuz ayında güçlü mutabakat sağlandığına dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET KORUMA ÜCRETİDİR

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyon toplantısı öncesinde "Sosyal devlet anlayışında zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçiler geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Yılbaşında ele geçen ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücret koruma ücretidir." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;