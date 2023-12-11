Milyonlar için zam maratonu başlıyor! Asgari ücrette ilk toplantı saati belli oldu: İşte masadaki zam senaryoları

11 Aralık 2023 09:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:26

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için süreç bugün başlıyor. Özel sektörde çalışan yaklaşık 8 milyon kişi başta olmak üzere milyonlarca kişi ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. Bu yıl ilk defa asgari ücretlilerin komisyonda yer alacağı toplantıdan yüzde kaç zam oranı çıkacak? Toplantı saat kaçta? Masadaki zam senaryoları neler? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücrete ilişkin tüm ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI BUGÜN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta asgari ücret için görüşmelerin başlayacağı tarihi duyurmuştu. İşçi sendikaları, işveren sendikaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Komisyonda bu yıl ilk kez Türk-İş heyetindeki 5 üyeden 4'ü asgari ücretli olacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

TEK ZAM GÜNDEMDE

Asgari ücrete son iki yılda Ocak ve Temmuz aylarında ayrı ayrı zam yapılmıştı. İki yıllık sürecin bu yıl sona ermesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık. " demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır" diyerek tek zamma vurgu yapmıştı.

TÜRK-İŞ'TEN TABAN TEKLİF

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklama ile asgari ücret için pazarlığın Kasım ayı açlık sınırı olan 14 bin 25 TL'nin üstünden başlayacağını söylemişti. Pazarlığın açlık sınırının altında 14 bin lira ile başlaması halinde masadan kalkacaklarını da söylemişti. Atalay, “Enflasyonu durdursunlar; ete, süte, kiraya zam gelmesin. Asgari ücreti konuşmanın da bir anlamı yok o zaman. Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara! Bu sürdürülebilir bir iş değil” açıklamasını yapmıştı.

İŞVEREN NE İSTİYOR?

Asgari ücrette işveren tarafı üretimi aksatmayacak, istihdama zarar vermeyecek bir zam belirlenmesini istiyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret bu konuda mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon dikkate alınarak kurulan dengeleri bozmayacak şekilde belirlenmeli." derken, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, belirsizliklerin azaltılması ve spekülasyonların önüne geçilmesi için, asgari ücretin tespitinde kalıcı bir formülün bulunmasının elzem olduğunu belirtiyor. Patronlar asgari ücrete tek zam yapılması dahilinde 17 bin TL olmasına da yeşil ışık yakıyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRET HANGİ ORANDA KAÇ TL OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bu oranla net asgari ücret 15 bin 963 lira olacak. Refah payı eklenmesiyle oran yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabilir. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Son 5 yılda yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonları incelendiğinde asgari ücretin 5 tarihte açıklandığı görülüyor. 2023 asgari ücreti 22 Aralık'ta 2022 yılının asgari ücreti 16 Aralık'ta, 2021’in asgari ücreti 28 Aralık’ta, 2020’nin asgari ücreti 26 Aralık’ta, 2019’un asgari ücreti 25 Aralık tarihlerinde açıklandı. Bu 5 tarihe bakıldığı zaman 2022 yılı asgari ücretinin aralık ayının 16’sında, diğerlerinin ise 22’si ile 28’i arasında açıklandığı görülüyor.

Asgari ücret için komisyonun Aralık ayı içerisinde en az 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak.

Yeni asgari ücret için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Yeni asgari ücret 31 Aralık 2023'ten önce duyurulacak. Bu bağlamda 22-28 Aralık tarihlerinde açıklanması bekleniyor.