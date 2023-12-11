Kritik toplantı öncesi asgari ücretle ilgili dikkat çeken rakam! Canlı yayında açıkladı, 'Dolar bazında rekor bekliyorum'

11 Aralık 2023 00:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 01:22

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammında kritik süreç bugün başlıyor. 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi bir araya geliyor. Bu ay içerisinde yapılacak olan 4 toplantının ardından yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. 7 milyona yakın çalışan gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek haberlere çevirmiş durumda... Peki 2024 Ocak yeni asgari ücret zam oranı ne olacak. İşte tahmini zam oranları...

İŞVEREN DENGELİ, İŞÇİ İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ZAM TALEP EDECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda bugün gerçekleşecek ilk toplantıda işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep edecek. ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusu akıllarda yerini korurken ktirik toplantı öncesi ekonomist Emin Yılmaz'dan zamla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"DOLAR BAZINDA REKOR KIRACAK"

CNN TÜRK'e konuk olan Emin Yılmaz asgari ücret zam oranıyla ilgili tahminlerini tek tek sıraladı. Ocak ayındaki artışla dolar bazında rekor kırılacağını tahmin ettiğini dile getiren Yılmaz, zammın yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olacağını söyledi. Ekonomist Yılmaz, "Temmuz ayında 11 bin 402 TL olan asgari ücret 482 dolara eşitti. Yıl sonu dolar kurunun da 30 lira olacağı tahmin ediliyor. 30 lira olursa 482 dolar ile çarptığımız zaman 14 bin 484 lira. Benim tahminim 16 bin ile 17 binarasındaysa yüzde 40 zam olursa 532 dolara, yüzde 50 zam olursa 565 dolara eşit olacak. Şahsi olarak 16 bin lira ile yüzde 50 zam olan 17 bin 103 bandında olacağını düşünüyorum. İşverenleri de düşünmek lazım. Hem işveren hem işçiyi koruyup ortak noktanın devam ettirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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TÜRK-İŞ HENÜZ BİR RAKAM PAYLAŞMADI

Bu seneki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı sağlayacak. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor. İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında ortak karara vardı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLİYOR

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.