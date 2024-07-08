ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Yeni güvenlik özelliği kartları yutacak

Merkez Bankası artan dolandırıcılık vakalarına karşı harekete geçti ve ATM'lerde bir dizi önlem aldı. Buna göre artık ATM'lerde yeni bir işlem menüsü yer alacak ve dolandırıcılık yapan kişilerin banka kartlarını yutma özelliği eklenecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ATM'lerde ve mobil uygulamalarda önemli güncellemelere imza attı. Bu güncellemelerden en dikkat çekenleri ise ATM'lerde kart yutma özelliği ve yeni işlem menüsü.

EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, yeni bir işlem menüsü de kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu menüde, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemler yer alıyor. Kullanıcılar, bu işlemleri daha güvenli bir şekilde internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyor.

HANGİ DURUMLARDA KARTLAR YUTULACAK?

Son günlerde ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi. Bu sayede, ATM'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor.

Şifrenin Üç Kez Yanlış Girilmesi: Kartınızın şifresini üç kez yanlış girmeniz durumunda, güvenlik önlemi olarak kartınız yutulabilir. Bu sayede, çalınmış veya kaybolmuş kartların kullanılmasının önüne geçilir.

Kartın Borç Nedeniyle İptal Edilmesi: Borcunuz nedeniyle bankanız tarafından kartınızın iptal edilmesi durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

Kartın Son Kullanma Tarihinin Geçmesi: Son kullanma tarihi geçmiş bir kart ile işlem yapmaya çalışmanız durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

ATM'de Teknik Bir Arıza Meydana Gelmesi: Nadir de olsa, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi durumunda kartınız yutulabilir.

Kart İçin Kayıp veya Çalıntı İhbarında Bulunulması: Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bankanıza bildirmeniz durumunda, kartınız yutulabilir.

ATM KARTINIZI YUTULURSA NE YAPMALISINIZ?

Sakin Kalın: Panik yapmadan, bankanızla iletişime geçmeniz önemlidir.

Müşteri Hizmetlerini Arayın: Bankanızın müşteri hizmetleri numarasını arayarak kartınızın yutulduğunu bildirin.

Kartınızın İptal Edilmesini Sağlayın: Dolandırıcılık riskini önlemek için bankanız kartınızı iptal edecektir.

Yeni Bir Kart Alın: Bankanız size yeni bir kart verecektir. Bu işlem genellikle birkaç gün sürer.