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Avrupa kapımıza dizildi! Düzce'den gönderiliyor, ilk dört ayda 11 bin tonu geçti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Avrupa kapımıza dizildi! Düzce&#039;den gönderiliyor, ilk dört ayda 11 bin tonu geçti...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fındık ihracatında artış sürüyor. Düzce'den yılın ilk 4 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderilen iç fındık 11 bin 71 tonu geçti. 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

Fındık ihracatında dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık göndermeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce’de çok sayıda aile tarafından üretiliyor.

4 AYDA İHRAÇ EDİLEN FINDIK 11 BİN TONU GEÇTİ

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton ve nisan ayında 2 bin 697 ton fındık ihraç edildi.

Düzce'de 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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