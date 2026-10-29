Avrupa Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon risklerini artırdığı Euro Bölgesi'nde, gözler bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara çevrildi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmedi. Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkileri ve ekonomik büyümeye yönelik riskler nedeniyle para politikasında temkinli duruşunu koruyor.

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FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

ECB'nin sabit tuttuğu üç temel faiz oranı şöyle:

Mevduat faizi: Yüzde 2,50

Yüzde 2,50 Ana refinansman faizi: Yüzde 2,65

Yüzde 2,65 Marjinal borç verme faizi: Yüzde 2,9

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ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR

ECB, 2026 yılında haziran ve eylül aylarında olmak üzere iki kez 25 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen enerji fiyatları, Euro Bölgesi'nde enflasyon baskısını artırırken ekonomik büyüme görünümünü de olumsuz etkileyebilecek riskler oluşturuyor.

Piyasalar, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi nedeniyle ECB'nin aralık ayında yeniden faiz artırımına gidebileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

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