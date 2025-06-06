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Avrupa ülkesinde bir ilk! Bitcoin ATM'si açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa ülkesinde bir ilk! Bitcoin ATM&#039;si açıldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kripto para birimi Bitcoin'in kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Bu kapsamda son adım Romanya'dan geldi. Romanya Ulusal Postanesi, ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtı.

 

Romanya Ulusal Postanesi, Tulça kentinde ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtığını duyurdu.

Romanya Ulusal Postanesi'nden yapılan açıklamada, posta hizmetlerinin modernleşmesi amacıyla açılan Bitcoin ATM'sinden ülkenin yerel para birimi ve Bitcoin satın alınabileceği belirtildi.

5 KENTTE DAHA AÇILACAK 

Bitcoin ATM'lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de açılacağı bildirildi.

Posta ofislerine yerleştirilecek Bitcoin ATM'leri sayesinde kurumlardaki modern dönüşüme toplum rutinlerinin de eşlik edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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