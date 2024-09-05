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Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var...

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Avrupa&#039;nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var...
Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin dev perakende zinciri Migros, Avrupa Süpermarket Dergisi (ESM) ve Brand Finance tarafından hazırlanan 'Avrupa'nın En Güçlü 50 Perakendecisi' raporunda birinci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Migros, Avrupa’nın en güçlü süpermarket markası olarak zirveye yerleşti.

3 binden fazla mağazaya sahip Anadolu Grubu iştiraki olan Migros Ticaret, 90,1 BSI (Marka Gücü Endeksi) puanı, AAA+ notu, 9,0 sadakat puanı ve 9,8 itibar puanı ile listenin tepesine çıktı. Bu başarı, Migros’un tüketicileriyle kurduğu güçlü bağ ve markanın dijital yenilikler konusunda attığı adımlarla desteklendi.

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 1. Resim

İSVEÇLİ ICA VE HOLLANDALI ALBERT HEİJN TAKİP EDİYOR

Migros’un ardından, ikinci sırada İsveç’in dev perakendecisi ICA yer aldı. 86,3 BSI puanı, AAA marka derecesi ve 10,0 sadakat puanı ile ICA güçlü bir performans sergiledi. Üçüncü sırayı ise Hollanda’dan Albert Heijn aldı. 86,1 BSI puanı ile listenin üst sıralarına adını yazdıran Albert Heijn de sadakat puanında tam not aldı.

İşte Avrupa’nın En Güçlü 10 Perakendecisi:

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 2. Resim

10. Kaufland (Almanya) – BSI Puanı: 82,4

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 3. Resim

9. Edeka (Almanya) – BSI Puanı: 82,7

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 4. Resim

8. Mercadona (İspanya) – BSI Puanı: 83,4

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 5. Resim

7. REWE (Almanya) – BSI Puanı: 83,5

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 6. Resim

6. E. Leclerc (Fransa) – BSI Puanı: 83,7

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 7. Resim

5. Tesco (İngiltere) – BSI Puanı: 83,9

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 8. Resim

4. Jumbo (Hollanda) – BSI Puanı: 84,1

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 9. Resim

3. Albert Heijn (Hollanda) – BSI Puanı: 86,1

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 10. Resim

2. ICA (İsveç) – BSI Puanı: 86,3

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 11. Resim

1. Migros (Türkiye) – BSI Puanı: 90,1

Avrupa'nın en güçlü perakendecileri açıklandı! Listenin zirvesinde Türk şirket var... - 12. Resim

MİGROS'UN CEO'SU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Migros’un CEO’su Özgür Tort, bu başarının arkasındaki en önemli etkenlerden birinin güçlü dijital altyapıları olduğunu belirtti.

Tort, blockchain, ürün izlenebilirliği ve yapay zeka destekli stok kontrolü gibi yenilikleri iş süreçlerine entegre ederek şeffaflık ve verimlilik sağladıklarını söyledi. "Amacımız, perakendede ve ötesinde yeni nesil hizmetleri herkes için erişilebilir hale getirmektir" diyen Tort, Migros’un hem müşteri sadakati hem de marka itibarı açısından en üst düzeyde yer aldığını vurguladı.

Migros’un bu başarısı, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da dikkat çekti. Avrupa’nın en güçlü markası olarak gösterilmesi, perakende sektöründe global bir başarıya imza atmanın gururunu yaşatıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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