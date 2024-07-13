Aylık harcaması 5 milyon TL’nin üzerinde olana vergi denetimi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni vergi mesajları geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.
HAKSIZ KAZANCA SIKI TAKİP
Şimşek, “Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi