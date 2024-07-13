Aylık harcaması 5 milyon TL’nin üzerinde olana vergi denetimi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2024 12:52 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor" dedi.