Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Aylık harcaması 5 milyon TL’nin üzerinde olana vergi denetimi

Aylık harcaması 5 milyon TL’nin üzerinde olana vergi denetimi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aylık harcaması 5 milyon TL’nin üzerinde olana vergi denetimi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni vergi mesajları geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

HAKSIZ KAZANCA SIKI TAKİP

Şimşek, “Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig devleri sağ bek için yarışa girdi! Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev yarışKendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolculuğuna uğurlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asgari ücret, döviz bazında hangi ülkede ne kadar? Türkiye ile kıyaslama yaptık - EkonomiAsgari ücret, döviz bazında hangi ülkede ne kadar?YHT biletlerine yüzde 25,6 zam! İşte yeni fiyatlar - EkonomiYHT biletlerine zamSalatalık tarlada 5 TL! Kavurucu sıcakta günlük işçi yevmiyesi 700 TL - EkonomiKavurucu sıcakta günlük 700 TL kazanıyorlarBorsayı rekora bu sektörler ve bu hisseler taşıdı - EkonomiBorsayı rekora bu sektörler ve bu hisseler taşıdıJapon otomobil devi Honda üretimini yarı yarıya düşürüyor! - EkonomiDev otomotiv firması üretimi yarı yarıya düşürüyor!Pegasus'tan yeni kampanya! 1 euroya uçak bileti satacak  - EkonomiHavacılık devinden dikkat çeken kampanya
Sonraki Haber Yükleniyor...