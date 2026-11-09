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Bafra Ovası'nda hasat başladı! 20 bin dönüme ekildi, 80 bin ton rekolte bekleniyor

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Bafra Ovası'nda hasat başladı! 20 bin dönüme ekildi, 80 bin ton rekolte bekleniyor
Başlık ResmiBafra Ovasında hasat başladı! 20 bin dönüme ekildi, 80 bin ton rekolte bekleniyor

Bafra Ovası'nda 20 bin dönüm alanda ekimi yapılan karnabaharda bu yıl 80 bin ton rekolte bekleniyor. Dönüm başına 3,5-4 ton verim alınan ürün tarlada 8-10 TL'den alıcı bulurken, üreticiler sebze üretimine de destek verilmesini istiyor.

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Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda hasadı yapılan karnabahar, Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.
Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ovada 20 bin dekar alana karnabahar ekimi yapıldığını söyledi.

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DÖNÜM BAŞINA 4 TON VERİM

Aşçı, "Kasım ayı itibarıyla karnabahar hasadı başladı. Ovada karnabahar dönüm başına 3,5 ile 4 ton arasında verim vermektedir. Karnabahardan bu yıl yaklaşık 80 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Bafra Ovasında hasat başladı! 20 bin dönüme ekildi, 80 bin ton rekolte bekleniyor
Başlık ResmiBafra Ovasında hasat başladı! 20 bin dönüme ekildi, 80 bin ton rekolte bekleniyor

TARLADA KİLOSU 8-10 TL

Fiyatlara ve sevk durumuna da değinen Aşçı, "Şu anda hava şartlarından dolayı 8 ile 10 lira arasında faturalı fiyatları var. İklimler gitgide değişiyor, hava şartları soğuyor, bu durumda fiyatların da yükseleceğini umut ediyoruz. Karadeniz'in tamamına ve Türkiye'nin belirli illerine sevkiyatlarımız var. Çiftçilerimize bu yıl da bol bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Bafra Ovasında hasat başladı! 20 bin dönüme ekildi, 80 bin ton rekolte bekleniyor
Başlık ResmiBafra Ovasında hasat başladı! 20 bin dönüme ekildi, 80 bin ton rekolte bekleniyor

ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR

Koşuköyü Mahallesi Mengenler mevkisinde karnabahar yetiştiriciliği yapan Erdoğan Diril ise ağustos ayının ilk haftasında 75 dönüm araziye karnabahar ekimi yaptıklarını belirtti.

Diril, "Bu tarladan Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Zonguldak ile Trabzon'a karnabahar gitmekte. İklim değişikliği nedeniyle bitkilerimizde bir değişiklik var, verim bu yıl düşük, o yüzden baklagile verilen desteğin sebzeye de verilmesi biz çiftçiler için güzel olur. 2026 yılının çiftçimize bereketli, kazançlı, bol bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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