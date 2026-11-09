Milyonlarca emekli ocak ayında alacağı zammı heyecanla beklerken, ekonomi yönetimi de ek zam üzerinde çalışıyor. Yaş ve prim günü kriterlerine göre farklılaşması planlanan ek zam da, yüzde 15'lik refah payı formülü öne çıkıyor. Peki enflasyondan kaynaklı zam ve yüzde 15'lik ek zamla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile memur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Kaydet a- | +A

Milyonlarca emekli ocak zammını heyecanla bekliyor. Bu yıl emekli maaşlarına ilave bir zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklileri kapsayacak zam için aralık ayını işaret etti. Bakan Şimşek, adaleti sağlamak adına maaş artışının yaş ve prim gün sayısına göre farklılaşacağını, seyyanen zamda dahi bu kriterlerin gözetileceğini söyledi. Peki emeklilere ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

ZAMMI ENFLASYON BELİRLEYECEK!

Emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Milyonların maaş artışı 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyona göre belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon kaynaklı yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında bir zam bekleniyor. Ancak bu orana refah payı da eklenmesiyle maaşlar daha da artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 23 bin 552 lira olan en düşük maaşı, yüzde 10'luk zamma göre 25 bin 907 liraya çıkacak. Yüzde 8'lik zamma göre ise 31 bin 527 liradan 34 bin 49 liraya yükselecek.

Emekliye ek zam! Refah payında öne çıkan oran belli oldu: En düşük maaş ne kadar olacak?

EK ZAMDA 3 KRİTER ÖNE ÇIKIYOR

Emekliye yapılacak ek zamda refah payı artışı öne çıkıyor. Bu şekildeki ek ödemede miktarı belirlemek için üç kriter esas alınacak. Bu kriterler emeklilik maaşının bağlanmasında da dikkate alınan "prim ödemesi", "prim gün sayısı" ve "yaş" şeklinde sıralanıyor. Ayrıca bu kriterler dışında 17 milyon 860 bin emeklinin her birine Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR ile yurtdışı emeklisi olması, yaşı, çalışıyor veya çalışmıyor olması gibi özellikler de dikkate alınarak ek ödeme miktarı planlanacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, refah payını belirlemek için "prim basamakları" oluşturulması planlanıyor. Her prim basamağı için bir ek ödeme miktarı belirlenecek. İlk basamak 3 bin 600 prim gününden başlayacak. Örneğin 4 bin 700, 9 bin ve üzeri gibi prim günü gibi 3 veya dört ayrı basamak oluşturulacak. Bir emeklinin ne kadar prim ödemesi ve prim güven sayısı varsa, o kadar miktarda ek ödeme alacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ne dolar ne borsa ne de altın! İşte ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı

EMEKLİYE NE KADAR EK ZAM VERİLECEK?

Emeklilere yapılacak zam ve ilave ödemelere ilişkin etki analiz çalışmaları sürerken, mevcut ödeneklere ek olarak 1,1 trilyon TL'lik kaynak ayrılması öngörülüyor. Hesaplamalarda emeklilere ortalama en az yüzde 15 oranında ilave ödeme yapılması beklentisi öne çıkıyor. Ancak nihai artış oranının; ayrılacak toplam kaynağa, düzenlemenin hangi emekli gruplarını kapsayacağına ve yaş ile prim günü kriterlerinin nasıl uygulanacağına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

EK ZAMLA EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRA OLACAK?

Enflasyondan kaynaklı zammın üstüne yüzde 15'lik refah payının da eklenmesiyle en düşük emekli aylığı 29 bin 793 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 39 bin 156 liraya yükselecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala