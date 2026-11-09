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Ne dolar ne borsa ne de altın! İşte ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı

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Ne dolar ne borsa ne de altın! İşte ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı
Başlık ResmiNe dolar ne borsa ne de altın! İşte ekim ayında en fazla kazandıran yatırım aracı

Ekim ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. Borsa, altın ve döviz ise yatırımcısına kaybettirdi. Yıllık bazda zirve DİBS'in olurken borsa en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. İşte detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, ekimde aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yatırımcısına yüzde 0,91 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,04, euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,9, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,11 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,98 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

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YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'TE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,04 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,15 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 7,24, külçe altın yüzde 10,06, euro yüzde 10,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,52 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,29 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,7, euro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba yol açtı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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