TMSF'den 3,2 milyar liralık satış! Türkiye'nin dev tesisleri ihaleye çıkıyor

TMSF, kayyım olarak yönettiği Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 3.2 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılmak isteyenlerin 321 milyon lira teminat yatırması ve 8 Aralık'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı, Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ bünyesindeki LPG depolama tesislerinin oluşturduğu Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULLERİ UYGULANACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanına göre, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalelerinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

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MUHAMMEN BEDEL 3.2 MİLYAR LİRA

Muhammen bedeli 3 milyar 210 milyon lira olarak belirlenen Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine katılabilmek için 321 milyon lira teminat yatırılması ve 8 Aralık Salı günü saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEKLER

İhaleye katılım için teminat olarak nakit, teminat mektubu, devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahviller sunulabilecek.

Teminatın devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahvillerle karşılanması durumunda, teminatın cari değerinin yüzde 40 fazlası tutarındaki menkul kıymetlerin TMSF adına bloke edildiğini gösteren, banka tarafından düzenlenmiş belgenin ibraz edilmesi gerekecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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