Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

TMSF'den 3,2 milyar liralık satış! Türkiye'nin dev tesisleri ihaleye çıkıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TMSF'den 3,2 milyar liralık satış! Türkiye'nin dev tesisleri ihaleye çıkıyor
Başlık ResmiTMSF'den 3,2 milyar liralık satış! Türkiye'nin dev tesisleri ihaleye çıkıyor

TMSF, kayyım olarak yönettiği Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 3.2 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılmak isteyenlerin 321 milyon lira teminat yatırması ve 8 Aralık'a kadar teklif vermesi gerekiyor.

Kaydet
|

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı, Pet Gaz AŞ, Dörtyol Petgaz Terminal AŞ ve Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ bünyesindeki LPG depolama tesislerinin oluşturduğu Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kâr payı oranlarında düşüş sürüyor! 750 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu?
TASARRUF ORTAĞIM

Kâr payı oranlarında düşüş sürüyor! 750 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL oldu?

KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULLERİ UYGULANACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanına göre, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalelerinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Borsanın devlerinde kâr yarışı! Bir şirkette 20 kat artış
TASARRUF ORTAĞIM

Borsanın devlerinde kâr yarışı! Bir şirkette 20 kat artış

MUHAMMEN BEDEL 3.2 MİLYAR LİRA

Muhammen bedeli 3 milyar 210 milyon lira olarak belirlenen Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine katılabilmek için 321 milyon lira teminat yatırılması ve 8 Aralık Salı günü saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

ÖNERİLEN HABERLER
3 hissede milyarlık geri alım! BİST 100’de 24 şirket devreye girdi
TASARRUF ORTAĞIM

3 hissede milyarlık geri alım! BİST 100’de 24 şirket devreye girdi

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEKLER

İhaleye katılım için teminat olarak nakit, teminat mektubu, devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahviller sunulabilecek.

Teminatın devlet tahvilleri, Hazine bonoları veya Hazine kefaletini haiz tahvillerle karşılanması durumunda, teminatın cari değerinin yüzde 40 fazlası tutarındaki menkul kıymetlerin TMSF adına bloke edildiğini gösteren, banka tarafından düzenlenmiş belgenin ibraz edilmesi gerekecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.