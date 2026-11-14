Hatay'da narenciye üreticisi, yüksek rekolteye rağmen umduğunu bulamadı. Verimin yüksek olduğu ürün bahçede 2,5 TL'ye halde ise 8 TL'ye kadar geriledi. Üreticiler, mahsulün maliyetini karşılayamadığını belirterek mandalinaların dalında kaldığını söylüyor.

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Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciyede bereket yaşanıyor. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışla birlikte narenciyede rekolte beklenenin üzerinde oldu.

Bahçede 2,5, halde 8 TL! Çiftçi maliyetini karşılayamıyor, ürün dalında kaldı

BAHÇEDE 2,5 TL

Dörtyol'dan çevre il ve ilçeler başta olmak üzere bir çok noktaya gönderilen mandalinanın bahçe fiyatı 2 buçuk TL'ye geriledi. Kentte yer alan hallerde ise mandalina kilogram fiyatı 8 TL'den satışa sunuldu.

Bahçede 2,5, halde 8 TL! Çiftçi maliyetini karşılayamıyor, ürün dalında kaldı

"MANDALİNAMIZ DALINDA KALDI"

Mandalinada bereket yaşandığı anlatan narenciye tüccarı Maşallah Özdil, mahsulün işçilik maliyetini karşılamakta güçlük çektiğini belirterek, "Mandalinalarımız dalda kaldı, kilogram fiyatı 2 buçuk TL. İç piyasada; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illere gönderiyoruz ve orada da çok fazla rağbet görmüyor" dedi.

Bahçede 2,5, halde 8 TL! Çiftçi maliyetini karşılayamıyor, ürün dalında kaldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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