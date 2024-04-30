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Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar'dan madencilikte yerlilik hedefi! 106 milyar liralık yatırım yapılacak

Bakan Bayraktar'dan madencilikte yerlilik hedefi! 106 milyar liralık yatırım yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Bayraktar&#039;dan madencilikte yerlilik hedefi! 106 milyar liralık yatırım yapılacak

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliği yaptığı Türkiye Madencilik Meclis Toplantısı'nda konuştu. Bakan Bayraktar, Orta Vadeli Programda madencilik sektörüne yapılacak yatırımlara ilişkin, “2024 yılında madencilik sektöründe yapılacak kamu yatırımlarının geçen yıla oranla yüzde 34’lük bir artışla 106 milyar lira olması kurgulandı. Önceliğimiz madeni yerli kaynaklarla karşılamak” açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Ankara’da Türkiye Madencilik Meclis Toplantısı düzenledi. Toplantıda madencilik sektörünün mevcut durumu, problemleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı konuşmada madenciliğin büyük riskler barındıran bir sektör olduğunu ifade etti.

"ÖNCELİĞİMİZ, MADENİ YERLİ KAYNAKLAR İLE KARŞILAMAK"

Türkiye’nin yer altı kaynaklarını işaret eden Bayraktar, “Madenler Türkiye ekonomisi içinde fevkalade önem arz ediyor. Madencilik, sanayiyi besleyen ana akımlardan. Ana akım iş kollarından bir tanesi. 22 yıldır önceliğimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu madeni mümkün olan en üst seviyede kendi imkanlarımız ile yerli kaynaklarımızla karşılamak. Öz kaynaklarımızı çıkarmak ve ekonomiye bunları kazandırmak” diye konuştu.

Bakan Bayraktar'dan madencilikte yeni hedef! 106 milyar liralık yatırım yapılacak - 1. Resim

126 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Bayraktar, madencilik sektöründe son 15 yılda yıllık ortalama 136 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığına da dikkati çekti. 2022 yılında madencilik sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla içerisinde yüzde 1,4’e geldiğini belirten Bayraktar, deprem nedeniyle bu oranın 2023 yılında yüzde 1,2’ye gerilediğini ifade etti.

106 MİLYAR LİRALIK YENİ HEDEF

Orta Vadeli Programda ise madenciliğin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Bayraktar, “2024 yılında madencilik sektöründe yapılacak kamu yatırımlarının geçen yıla oranla yüzde 34’lük bir artışla 106 milyar lira olması kurgulandı. Dolayısıyla bu anlamda bizim de yatırımlarımız artarak maden sektörüne devam edecek” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE KENDİ DOĞAL GAZINI ÜRETİR HALE GELDİ"

Avrupa kıtasındaki ülkeler arasında Türkiye’nin petrol ve doğalgaz kaynakları arama noktasında 2023 yılında en aktif ülke olduğunu belirten Bayraktar, “Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasında denizin 2 bin 100 metre derinliğinde, Türkiye kendi doğal gazını üretir hale geldi. Bunu yaparken biz 2016’da o çerçevesini çizdiğimiz stratejide şunu yapmıştık. ‘Kendi gemilerimizle, kendi filomuzla, kendi imkanlarımızla bunu yapalım’ dedik” açıklamasında bulundu. Bakan Bayraktar, gayrisafi yurtiçi hasılada madencilik sektörünü yüzde 5’e çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Bayraktar'dan madencilikte yeni hedef! 106 milyar liralık yatırım yapılacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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