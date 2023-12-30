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    Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 'Kışa hazırız' diyerek yeni hedefi açıkladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ni ziyaret etti. Burada değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, tesisin yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girdiğini açıkladı.

    Bakan Bayraktar&#039;dan doğal gaz müjdesi! &#039;Kışa hazırız&#039; diyerek yeni hedefi açıkladı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'daki Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 4,6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Kışa son derece hazır girdiklerini belirten Bayraktar, tesisin kapasitesini 5,6 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

    Bakan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Bayraktar, tesisteki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2007'de devreye alınan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ülkenin ilk yer altı doğal gaz deposu olduğunu söyledi.

    KIŞA SON DERECE HAZIR GİRİYORUZ

    Kapasite artırma çalışmaları kapsamında tesisin 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştığını belirten Bayraktar, "En son Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen yıl açılışını yaptığı minvalde 4,6 milyar metreküplük bir doğal gaz hacmini burada depoluyoruz. Bugün itibarıyla bu depoda yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Kışa son derece hazır giriyoruz" diye konuştu.

    TEK BAŞINA İSTANBUL'UN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

    Bayraktar, tesisin yapılan yatırımlarla İstanbul'un tüm kış boyunca ihtiyacı olacak gazı tek başına karşılama kabiliyetine sahip bir tesis haline geldiğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

    "Doğal gazda merkez ülke olma noktasındaki altyapı çalışmalarımızın en önemli unsurlarından biri bu tesis. Cumhurbaşkanı'mızın bahsettiği Trakya'da doğal gaz merkezinin ana üssü burası. Dolayısıyla burada 4,6 milyar metreküplük doğal gazı depolama kabiliyetine sahibiz. Hem arz güvenliğimiz için hem de doğal gazda ihracatçı, doğal gazın ticaretini yapan bir ülke olmamız açısından fiziki merkezlerden biri. Burayı daha da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, buradaki kapasiteyi 5,6'ya veya 6 milyar metreküpe, yani 1 milyar metreküplük ilave kapasite geliştirecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde buranın kapasitesini artırmak istiyoruz."

    ENERJİSİNİ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN KARŞILIYOR

    Tesisin çevreci özelliklerine de değinen Bayraktar, "Enerjisinin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayan ve önümüzdeki süreçte yeni bir ilave rüzgar türbini yatırımıyla kapasitesini daha da artıracağımız bir tesis. Hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılaması noktasında Avrupa'da örnek bir tesis. Denizde depolama kapasitesi yönüyle de Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz deposu. Dolayısıyla kışa hazırız. Arz güvenliğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz" dedi.

    DOĞAL GAZ TİCARET MERKEZİMİZİN ANA ÜSSÜ OLACAK

    Bayraktar, planlanan şekilde ocak ayından önce tesislerde doğal gazın depolandığını belirterek, "Bu kış ve önümüzdeki kışlarda arz güvenliğimiz açısından, özellikle İstanbul'un arz güvenliği açısından, bölgenin arz güvenliği açısından, ilerleyen dönemde de doğal gaz ticaret merkezimizin ana üssü olması açısından bu tesis önemli. Bu tesiste çalışmalarımıza bu minvalde devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bakan BayraktarAlparslan BayraktarDoğal Gaz
    Haberler > Ekonomi > Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 'Kışa hazırız' diyerek yeni hedefi açıkladı
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