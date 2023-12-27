AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? 'Selçuk Bayraktar, İmamoğlu'na karşı güçlü bir aday'

27 Aralık 2023 11:09 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 11:14

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında, AK Parti'nin İstanbul'da CHP'li İmamoğlu'na karşı çıkartabileceği isimleri değerlendirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın iç güvenlikteki deneyimi ve damadı SİHA üreticisi Selçuk Bayraktar'ın dış güvenliğe katkılarıyla öne çıktığını belirtti.

"İMAMOĞLU DİŞLİ BİR RAKİP"

Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın risk alan ancak bunu hesaplı bir şekilde yapan bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak, "İmamoğlu’nun 2019’da önüne çıkarılan ikinci seçim engelini aşıp açık arayla seçilmesi, hakkında açılan -siyaset yasağı dahil- davalar verilen hükümler, 2023 seçimlerinde muhalefetin aldığı yenilgiye ve CHP içinde kendisine karşı sürmekte olan kampanyaya rağmen hala ayakta olması onu gerçekten dişli bir rakip yapıyor" ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTAR, İMAMOĞLU'NA KARŞI GÜÇLÜ BİR RAKİP"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel rakiplerini analiz eden Yetkin, "Selçuk Bayraktar olursa arkasında Erdoğan’ın tam desteğini bulacağı kuşkusuz. Öte yandan damat olduktan sonra şirketin kayırıldığını iddia eden basın kuruluşları ve gazetecilere açtığı davalar da özellikle merkez seçmen gözünde bir dezavantaj olabilir. Ancak bu durumun Bayraktar’ın anketlerde İmamoğlu’na karşı güçlü bir rakip olarak görünmesine engel olmadığı anlaşılıyor" dedi.

BAYRAKTAR'IN MÜHENDİSLİK BAŞARISI

Gazeteci Yetkin yazısında Bayraktar'ın Türk siyasetine göre genç sayılan (44) yaşta olması ve siyasete ilgisini saklamamasının bir başka kuvvet çarpanı olduğuna vurgu yaparak, Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmadan önce mühendislikteki başarısını kanıtladığına ve aile şirketleri olan Baykar’da insansız hava araçları üretimine başlamış olduğuna dikkat çekti.

GENÇLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bayraktar'ın şahsi hikayesi Erdoğan’ın damadı olması sayesinde başlamadığının altını özellikle çizen Yetkin, "Baykar üretimi İHA ve SİHA’lar, özellikle de TB-2 modeli Suriye, Irak, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan’da kullanımıyla bölgesel siyasi dengelerin Türkiye lehine değişmesinde rol oynadı. Öncülük ettiği teknoloji festivali (Teknofest) ile binlerce gencin savunma sanayii başta olmak üzere ileri teknolojilerle ilgilenmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

"ALİ YERLİKAYA, İSTANBUL'U TANIYOR"

Yetkin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul adaylığındaki şansını ise şöyle değerlendirdi:

"Yerlikaya İstanbul’da 4,5 yıl valilik yaptı. İstanbul’u tanıyor. İçişleri Bakanlığına atandığından beri suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği etkinlik vatandaşı memnun etti; bu en önemli kuvvet çarpanı. İkincisi, Yerlikaya kendisini siyasetçi değil devlet görevlisi olarak tanımlıyor. Üçüncüsü, 29 Ekim, 10 Kasım gibi önemli günlerdeki sosyal medya paylaşımlarıyla laik, cumhuriyetçi kesimlerde de belli bir sempati topladı. Öte yandan Erdoğan, son zamanlarda AK Parti iktidarına itibar getiren Yerlikaya yerine başka bir isim bulmak zorunda kalacak; bu da dezavantajı."