Selçuk Bayraktar duyurdu, TB3 SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 11. uçuş testini de başarıyla tamamladığını X hesabından duyurdu.

Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip TB3 SİHA, TSK envaterine girmek için artık gün sayıyor.

BAYRAKTAR TB3 SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.



Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.



Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.