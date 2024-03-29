Bakan Bolat: İsrail ile silah ticareti iddiası gerçek dışı ve seçim manipülasyonu

Bolat “7 Ekim’den bu yana ithalatta yüzde 43, ihracatta yüzde 30 ile ortalama yüzde 33’lük azalma gerçekleşti. TSK’nın da İsrail ile herhangi bir iş birliği asla yok” dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yurt dışı kaynaklı bazı internet siteleri tarafından ortaya atılan ‘Türkiye’nin İsrail ile silah ticareti yaptığı’ iddialarının manipülasyon olduğu ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, Gümrük Tarife Cetveli fasıl başlıklarının manipüle edildiğini, iddiaların tamamen asılsız ve yalan olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde “TÜİK’in resmî verilerine göre, Ocak 2024 itibarıyla Türkiye’den İsrail’e barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı” şeklinde haberler yer aldığı, incelemelerde ise ocakta 36. fasıl, barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında sadece ‘jel yakıt ve çakmak gazı’ ihraç edildiği, aynı şekilde 93. fasılda ‘Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları başlığı altında ‘yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarlarıyla balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb.)’ ihraç edildiği belirtilerek, yalan haberlerle fasıl başlıklarındaki kalemlerin sanki ihraç edilmiş gibi gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada “Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarındaki ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışılmıştır. Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yaptığı bu haberler, manipülasyon amaçlıdır, gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

TİCARET YÜZDE 33 AZALDI

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Ekim’den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin yüzde 33 azaldığına dikkat çekti. Bolat “İthalatta yüzde 43, ihracatta yüzde 30 azalma ile ortalama yüzde 33’lük azalma gerçekleşti. Hükûmet olarak kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmalarıyla ticaret yapmıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir unsurunun İsrail ile iş birliği, askerî eğitim, silah mühimmat alım-satımı noktasında asla bir irtibatı yok. Savunma sanayisi ürünleri için Millî Savunma Bakanlığının izin belgesine ihtiyaç var. Onları da araştırdık, hiçbirinde izin yok. Millî Savunma Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı, biz Ticaret Bakanlığı olarak yaptık. Seçime 3-4 gün kala, hükûmeti zor durumda bırakıp ‘Acaba birkaç puan kaybettirir miyiz?’ diye büyük bir haber yakalamış gibi sunulmak istenen yurt dışı kaynaklı bu sitelerin haberlerini çürüttük” dedi.