Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile binek otomobillerinin Türkiye'de üretilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Volkswagen yatırımı konusunda ümitliyiz, şirketin yetkilileri gelirse görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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Doğuş Otomotiv, 30 Ekim'de Volkswagen ile markanın binek otomobillerinin Türkiye'de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakan Bolat, Volkswagen'in Türkiye adımını değerlendirdi: Ümitliyiz, gelirlerse görüşürüz

BAKAN BOLAT: ÜMİTLİYİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Bolat, "Volkswagen yatırımı konusunda ümitliyiz, şirketin yetkilileri gelirse görüşürüz" dedi.

Bakan Bolat, Volkswagen'in Türkiye adımını değerlendirdi: Ümitliyiz, gelirlerse görüşürüz

SEKTÖRE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Öte yandan gerçekleştirilecek yeni işbirliğiyle, Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.

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DOĞUŞ OTOMOTİV'İN KAP AÇIKLAMASI

Doğuş Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzalandığını bildirdi.

Açıklamada, iki taraf arasında gerçekleştirilecek yeni iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının, Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

KAP açıklamasında, olası üretimin ne zaman başlayacağına veya üretim planının kapsamına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

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