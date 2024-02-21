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    • Haberler > Ekonomi > Bakan Bolat'tan ihracatçılara müjde! Yeni destek paketi geliyor

    Bakan Bolat'tan ihracatçılara müjde! Yeni destek paketi geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Bolat&#039;tan ihracatçılara müjde! Yeni destek paketi geliyor
    İhracat, Ömer Bolat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara yönelik yeni bir paket müjdesi verdi. Bakan Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat,  Eximbank’ın yeni genel müdürlük binası açılışında konuştu. İhracatçılara yönelik önemli mesajlar veren Bakan Bolat, yeni destek paketi müjdesi verdi. 

    "YENİ DESTEK PAKETLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ" 

    Bakan Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi. 

    "KALICI BİR FİNANSMAN İMKANI SAĞLAYACAĞIZ" 

    Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız" 

    Bakan Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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