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Haberler > Ekonomi > Bakan Bolat'tan yeni yaptırım sinyali: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

Bakan Bolat'tan yeni yaptırım sinyali: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Bolat&#039;tan yeni yaptırım sinyali: Türkiye İsrail&#039;e ambargo uygulayan ilk ülke oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'e karşı alınan 54 ürün grubunda ihracatı kısıtlama kararına ilişkin konuştu. Bakan Bolat, "Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu 54 başlıkta ürünün ihracatına geçici bir sınırlama getirdik. Bu kısıtlama yapılırken temel ihtiyaçlar kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi. Ama gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır" dedi.

Türkiye bugün Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı yeni yaptırım kararlarını açıkladı. İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes ilan etmesi ve insani yardımların önünü açması amacıyla Ticaret Bakanlığı bugün İsrail ile 54 ürün grubunda ihracatı kısıtlama kararı aldığını duyurdu. Türkiye'nin almış olduğu yaptırım karara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat yeni açıklamada bulundu.

TÜRKİYE İSRAİL'E KARŞI AMBARGO UYGULAYAN İLK ÜLKE

TRT Haber'e konuk olan Bakan Bolat, İsrail'e karşı alınan ihracat kısıtlamalarına ilişkin konuştu. İsrail'e karşı bugüne kadar uluslararası bir ambargo kararı alınmadığını söyleyen Bakan Bolat, "Dünyada Türkiye, bu sabah alınan kararla bir işaret fişeği yakmıştır. Türkiye ambargo uygulayan ilk ülke oldu." dedi.

ATEŞKES GERÇEKLEŞMEZSE GIDA ÜRÜNLERİNE BOYKOT GELİR Mİ?

İsrail'in ateşkes ilan etmezse gıda ürünlerini de içeren bir boykot söz konusu olur mu? sorusuna da cevap veren Bolat, "Bu kısıtlama yapılırken temel ihtiyaçlar kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi… Ama gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.

Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler."

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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