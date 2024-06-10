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Haberler > Ekonomi > Bakan duyurdu: Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 900 milyonluk ek destek

Bakan duyurdu: Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 900 milyonluk ek destek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan duyurdu: Kurban Bayramı&#039;nda ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 900 milyonluk ek destek

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakan Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını bildirdi.

Dini bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek verdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık” dedi.

Dini bayramlar öncesinde toplam 6,8 milyar TL gıda desteği verildi

Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar TL olduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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