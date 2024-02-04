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    • Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başlıyor! İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başlıyor! İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak
    Deprem Bölgesi, Faizsiz Kredi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Göktaş, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenmek isteyen gençlere faizsiz kredi gibi bir dizi desteği kapsayan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Başvuruları 15 Şubat'tan itibaren almaya başlayacaklarını belirten Göktaş, "Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız" dedi.

    EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

    Bakan Göktaş, konuyla ilgili şunları kaydetti:

    "Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

    Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başlıyor! İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak

    ADIYAMAN'DA 3 HİZMET BİNAMIZIN TEMELİNİ ATMAYI PLANLIYORUZ

    Bakan Göktaş, Adıyaman'da devam eden deprem çalışmalarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

    Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz. 

    Göktaş açıklamalarını, "Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" sözleriyle tamamladı.

    AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

    Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun 29 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Fon ile aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması; gelişimlerine ve girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amaçlanıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Deprem BölgesiFaizsiz Kredi
    Haberler > Ekonomi > Aile ve Gençlik Fonu başvuruları başlıyor! İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak
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