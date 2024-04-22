Bakan Işıkhan'dan çiftçilere müjde! Primlerin 7200'e düşürülmesi için çalışma yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün 13. Çalışma Meclisi için Türkiye Ziraat Odaları Birliğini (TZOB) ziyaret etti. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ile görüşen Işıkhan, çiftçilerin prim ödeme gün sayısının ise 7 bin 200'e düşürülmesi için çalışma yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13. Çalışma Meclisi öncesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğini (TZOB) ziyaret etti.

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bakan Işıkhan’a tarım sektörünün ve çiftçilerin SGK uygulamalarında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini iletti. Emekli çiftçilerin Cumhuriyetin 100. yılında verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden faydalandırılması için Bakan Işıkhan'a teşekkür eden Bayraktar, çiftçilerin SGK uygulamalarında yaşadığı sıkıntıları aktardı.

SGK PRİMLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Bayraktar, “Ziraat odalarının çiftçi kayıt işlemleri hatalarına yönelik uygulanan cezaların affına ilişkin mevzuat düzenlenmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin SGK primi ödemesinin 15 güne, prim ödeme gün sayısının ise 7 bin 200 güne düşürülmesi veya artan SGK primlerini düşürmek amacıyla devlet desteği sağlanmalıdır. Çiftçilerimizin muafiyette geçen süreleri çalışma gün sayısına eklenmeli ve borçlanma imkânı sağlanmalıdır. Kadın ve genç çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primleri devlet tarafından karşılanmalıdır” dedi.

Bakan Işıkhan, ise Bayraktar’ın aktardığı sorunlarla çözüm önerileri konusunda Bakanlığın çalışacağını ve çözümü noktasında harekete geçeceklerini müjdeledi.

ESNAFIN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve konfederasyon yönetimiyle bir araya geldiğini de aktaran Işıkhan, "13. Çalışma Meclisi öncesinde görüş alışverişinde bulunduk. Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle esnaf ve sanatkarlarımızın her alanda destekçisi olduk, bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.