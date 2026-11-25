Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeler üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Işıkhan, "Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" dedi.

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Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken, hükümetten yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarında yalnızca enflasyon kaynaklı yasal artışın değil, ilave iyileştirmelerin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirterek, refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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"EMEKLİLERİN KOŞULLARININ FARKINDAYIZ"

Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'emeklilerimizin durumunu iyileştirecek' mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız. Refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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GELİR FARKLILIKLARI GÖZETİLECEK

Yürütülen çalışmanın mevcut yasal artışların yanı sıra ilave iyileştirmeler de içerdiğini belirten Işıkhan, "Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

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OCAK 2027'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik ilave iyileştirme çalışmalarına ilişkin ilk kapsamlı açıklamasını 3 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapmıştı.

Çalışmanın 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olmasının hedeflendiğini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yer alan kamu kurumlarının da süreci değerlendirdiğini bildirmişti.

Işıkhan, çalışmalar tamamlandığında düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını ifade etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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