Bakan Işıkhan’dan milyonları ilgilendiren açıklama! EYT’nin yıllık maliyeti 580 milyar TL

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.. İki milyon EYT’li emekli oldu. EYT’nin senelik maliyeti 580 milyar lira. Bayramdan önce maaşların yatırılması için çalışıyoruz. Enflasyonun düşüşüyle birlikte emeklilerin satın alma gücü artacak.

İSMAİL SONSUZ ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının artırılması yönünde bir çalışmaları olmadığını söyledi. Anadolu Yayıncılar Federasyonunun etkinliğinde gazetecilerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, başta emeklilerin durumu olmak üzere gündemdeki konularla ilgili soruları cevapladı.

BÖYLE BİR ÇALIŞMAMIZ YOK

Bakan Işıkhan, şu an 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğine dair bir soru üzerine, gündemlerinde bu yönde bir çalışma olmadığını belirtti. Hedeflerinin emeklinin satın alma gücünü artırmak olduğuna, bunun da enflasyonun düşüşüyle önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğine dikkat çeken Işıkhan, emeklinin kalıcı refahının sağlanmasını amaçladıklarını söyledi.

22 yıllık AK Parti hükûmetleri boyunca hayata geçirilen reformlar sayesinde, SSK hastanelerinin durumunu gösteren ve hafızalara kazınan 2002 öncesi görüntülerden eser kalmadığının altını çizen Bakan Işıkhan, reformların devam edeceğini ifade etti.

EYT düzenlemesi doğrultusunda şu ana kadar 2 milyon kişinin emekli olduğunu söyleyen Işıkhan, önümüzdeki 5 yılda da 2,5 milyon EYT’linin daha emekli olmasını beklediklerini belirtti. 2 milyon EYT’liden yaklaşık bir milyonunun çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Işıkhan, EYT’nin maliyetinin yıllık 580 milyar lira olduğunu açıkladı. Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli var.

MAAŞLAR BAYRAM ÖNCESİ

İkramiyelerin bayram öncesinde yatacağını kaydeden Işıkhan, haziran ayı SGK emekli maaşlarının da bayramdan önce yatırılması konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

O BORÇLAR TAHSİL EDİLECEK

Bakan Işıkhan, seçim döneminde de gündeme gelen büyükşehirler başta olmak üzere belediyelerin biriken SGK borçlarına ilişken de konuştu. 30 büyükşehrin SGK’ya borcunun 20 milyar lira olduğunu hatırlatan Işıkhan, önümüzdeki dönemde bu borcun belediyelerle iletişim kurularak tahsil edileceğini söyledi.

EMEKLİLERİN YARISI 10 BÜYÜKŞEHİRDE

Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) araştırmasına göre; 16 milyon 154 bin emeklinin 8 milyon 777 bini 10 büyükşehirde ikamet ediyor. Bütün emeklilerin yüzde 20’si İstanbul’da yaşarken, emekliler en çok Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’yı tercih etti. Araştırmada emeklilerin en fazla yaşadığı şehir yüzde 28 ile Balıkesir, en az ise 10 bin 814 kişiyle Ardahan oldu. Onu 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle de Tunceli takip etti.