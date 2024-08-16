Bakan Şimşek '24 ay sonra ilk' diyerek açıkladı! Düşüşün devam etmesi bekleniyor

Düzenleyen: Sezer Doğru 16 Ağustos 2024 12:07 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 12:24 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıl sonu beklentisindeki artışın temmuz ayındaki geçici etkilerden kaynaklı olduğunu vurgulayarak "12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" dedi.

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