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Bakan Şimşek '24 ay sonra ilk' diyerek açıkladı! Düşüşün devam etmesi bekleniyor

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Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıl sonu beklentisindeki artışın temmuz ayındaki geçici etkilerden kaynaklı olduğunu vurgulayarak "12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyonun yıl sonu beklentisindeki artışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, artışın temmuz ayındaki geçici etkilerden kaynaklarını vurgulayarak "Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu" ifadelerini kullandı.

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"DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Yılın geri kalan döneminde enflasyondaki düşüşün devam etmesini beklediklerinin altını çizen Bakan Şimşek "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" sözlerine yer verdi. 

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık

Düzenleyen:  - Ekonomi
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