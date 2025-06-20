Bakan Şimşek, 740 milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu: Uzun vadeli ve uygun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar için İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzalandığını açıkladı. Bakan Şimşek, "Finansmanların uzun vadeli ve piyasaya göre daha uygun olması, uluslararası kuruluşların Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyduğu güvenin açık bir göstergesi" dedi.

İslam Kalkınma Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları hususunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

ANLAŞMANIN KAPSAMI 740 MİLYON DOLAR

Anlaşma kapsamında, İstanbul'da kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapımı için İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'ne 500 milyon euro finansman sağlanacak. Banka tarafından deprem bölgesinde afetlere dirençli ve kapsayıcı eğitim yatırımlarının desteklenmesi amacıyla da Milli Eğitim Bakanlığı'na kullandırılmak üzere 165 milyon dolar finansman kaynağı sunulacak. Böylece söz konusu yatırımlar için İslam Kalkınma Bankası'ndan 740 milyon dolar seviyesinde uzun vadede daha uygun koşullarda finansman Türkiye'ye giriş yapacak.

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YIL BAŞINDAN BU YANA 3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Yapılan yeni anlaşmayla 2025 yılının başından bu yana kamu sektörüne yaklaşık 3 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandı. Deprem finansmanı kapsamında ise uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan toplam finansman yaklaşık 6,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN 200 MİLYON EURO FİNANSMAN GELİYOR

Yakın zamanda İKB'den İller Bankası'na, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla 150 milyon euro, kent içi ulaşım sektöründeki projelerin finansmanı amacıyla ise 50 milyon euro tutarında olmak üzere toplam 200 milyon euro finansman sağlanması planlanıyor.

"ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARININ TÜRK EKONOMİSE DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK GÖSTERGESİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan finansmana ilişkin, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma perspektifinde çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmalarımız devam etmektedir. İKB ile imzalanan bu anlaşma, gerek İstanbul'daki kamu hastanelerinin gerekse deprem bölgesindeki eğitim kurumlarının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu anlaşmalardan sağlanan finansmanların uzun vadeli ve piyasaya göre daha uygun olması, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyduğu güvenin açık bir göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.