Faizsiz finans hamlesi! Ekonomi yönetiminden yeni adım, 3 trilyon liralık hedef belirlendi

Faizsiz finansın hacmini artırmak maksadıyla çalışma başlatılıyor. Sektörün yıl sonunda 3 trilyon liralık büyüklüğe ulaşması hedefleniyor...

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Türkiye, katılım finansta merkez olma hedefiyle, sektörde büyümeye yönelik adım atıyor. Ekonomi yönetimi bu amaçla faizsiz finans sisteminin ‘içselleştirilmesi için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yıl sonunda 3 trilyon lirayı bulması beklenen sektörün daha geniş kitleler tarafından bilinir hâle gelmesi için kamusal bilgilendirmeye ağırlık verilecek.

Bu maksatla kamu spotları çekilip medya ve sosyal medyada yayınlanacak.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın üzerinde çalıştığı Katılım Finans Kanunu taslağına göre, Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği adında yeni bir merkezi birim kurulacak.

Birliğin merkezi, İstanbul Finans Merkezinde olacak.

Birlik, katılım finans hizmeti sunan bütün kuruluşlar ile tüm bu kuruluşlara yönelik danışmanlık, denetim ve derecelendirme hizmeti sunan kurum ve kuruluşları da Türkiye sınırları içinde denetleyecek.

İSLAM DÜNYASI GAYRİMENKUL BORSASI

Ayrıca İstanbul Finans Merkezinin Türkiye’nin sayılı katılım finans merkezlerinden biri olacağı piyasa aktörlerine aktarılacak. Risk paylaşımına dayalı yeni ürünler geliştirilerek, Türkiye’nin katılım finans alanında merkez ülke konumuna gelmesi sağlamak için İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi (İSEDAK) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla stratejik iş birlikleri kurulacak. Türkiye, İslam ülkeleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında öncülük yaptığı İSEDAK Gayrimenkul Borsası Projesi’nin hayata geçirilmesini çalışmalarını da hızlandıracak. Proje doğrultusunda kurulan Hilal İşlem Linki adını taşıyan Bilgi platformu İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ilgili kuruluşları sisteme tanıtılacak. Bu sayede uluslararası ortaklıkların kurulması için girişimlerde bulunulacak.