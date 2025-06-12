İş dünyası 19 Haziran'a kilitlendi! "Faiz indirimi şart"

Merkez Bankasının nisan ayındaki sürpriz kararının ardından iş dünyası bu defa faiz indirimi konusunda umutlu. MB’nin 19 Haziran’daki toplantısı öncesinde “Faiz indirimi şart” diye görüşlerini dile getiren iş dünyası temsilcileri yılın ikinci yarısında ise toparlanma bekliyor.

ÖMER TEMÜR - Mayıs ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) 19 Haziran’daki faiz kararına çevrildi. Borsa faiz indirimi beklentileri ile yükselişe geçerken üretici ve ihracatçı da faiz indirimine odaklandı.

Merkez Bankası 6 Mart’taki toplantısında faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5’e düşürmüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan sokak hareketlerinin ardından faiz kararını revize etmek zorunda kalan Merkez Bankası nisan ayında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46’ya çıkardı. Faizdeki sürpriz artış finansa erişmekte zorlanan üreticiyi zor durumda bırakırken, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesini de sekteye uğrattı. Mayıs ayında enflasyonun beklentilerin altında gelmesi ise iş dünyasının faiz indirim umutlarını yeniden yeşertti.

FAİZİN HIZLICA İNMESİNİ BEKLİYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek “Mart ayındaki olaylardan sonra orta vadeli programda yaşanan sapmalar maalesef bizi mart, nisan ve mayıs ayında zorladı. Faiz artışı ciddi anlamda yük getirdi. Bu yılın ikinci yarısında toparlanma sinyalleri ve enfl asyonun gerilemesiyle iş dünyasında faiz düşürülmesine yönelik beklentiler arttı. Haziran, temmuz ve ağustos ayları ile birlikte faizlerin hızlıca aşağı inmesini ve kurun netlik kazanmasını bekliyoruz Yılın ikinci yarısı için umutluyuz” dedi.

TİM’DEN İNDİRİM ÇAĞRISI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de “Bu ay faiz indirimi şart. Yüzde 50 ile yüzde 46 ile olmaz” ifadelerini kullandı. Enflasyonun düşmesi için indirim çağrısında bulunan Gültepe, kiradan ürünlere kadar herkesin feragatte bulunmasını önerdi. Gültepe “İlk başta hazır giyimciler yapar. İndirimi seve seve yapar. Zaten sezonlarda yapıyorlar” diye konuştu.