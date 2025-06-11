Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler faiz indiriminde!

TCMB’nin haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların kilitlendiği kritik toplantı tarihi netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre haziran ayı faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

Ekonomi çevrelerinin ve yatırımcıların gündemini Merkez Bankası faiz kararı oluşturuyor. Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gözler yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı yeni faiz oranına çevrildi. Enflasyonla mücadele kapsamında izlenen sıkı para politikası nedeniyle alınacak karar, piyasalar açısından belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası’nın 2025 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre haziran ayı faiz toplantısı, 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantının ardından saat 14.00 civarında Merkez Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu toplantı, yılın ilk yarısında ekonomik görünümün şekillenmesi açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Özellikle seçim sonrası dönemde sıkı para politikasını sürdüren Merkez Bankası’nın bu kararında, mayıs ayı enflasyon verileri ve iç talep görünümü etkili olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPAR MI?

Piyasalar, Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklemiyor. Son aylarda yapılan açıklamalarda, bankanın sıkı para politikasını kararlılıkla sürdüreceği mesajı verilmişti. Bu nedenle, haziran ayında da politika faizinin sabit tutulması ya da sadece sembolik bir indirim yapılması öngörülüyor.

Ekonomistlerin büyük kısmı, “faiz indirimi için erken” yorumunu yaparken, Merkez Bankası’nın enflasyon verilerini yakından izleyerek temmuz ya da ağustos ayında daha net bir adım atabileceğini belirtiyor.