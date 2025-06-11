Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dünyada tek! Yeni bir çağ başlatacak... "Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak"

Dünyada tek! Yeni bir çağ başlatacak... "Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyada tek! Yeni bir çağ başlatacak... &quot;Türkiye&#039;yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak&quot;
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji hamleleri tüm hızıyla devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, yaptığı videolu paylaşımda şu mesaja yer verdi:

"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kalfa, konkordato ilan eden patronunu öldürdü! Dehşet anları kameradaBalık gibi istiflemiş! Bagaja kadar göçmen doldurup götüren şahıs yakayı eleverdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
80 bin lira maaş, konaklama, yemek... Her şey dahil bu işi kabul eden yok! - EkonomiHer şey dahil bu işi kabul eden yok!450 milyarlık altın yastık altında! İslam Memiş bankalardaki makası işaret etti: Vermeden alamazsınız - Ekonomiİslam Memiş'ten altın açıklaması: Vermeden alamazsınızDünya Bankası, Türkiye tahminini revize etti! Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi: Beklentiler iyileşiyor - EkonomiTürkiye, dünyanın yüzde 70'inden pozitif ayrıştı!Kavurucu sıcak da vazgeçiremiyor! Bir porsiyonu 290 lira... Yemek için yurt dışından gelen bile var - EkonomiBir tabağı 290 lira! Yurt dışından müdavimi varEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Kira fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama - EkonomiKira artışlarıyla ilgili kritik açıklama!Selendi'de 2025 yılı biçer-döver ücretleri belli oldu - EkonomiSelendi'de 2025 yılı biçer-döver ücretleri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...