Dünyada tek! Yeni bir çağ başlatacak... "Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 14:41 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 14:47 - Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji hamleleri tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KAAN' müjdesi! O ülkeye 48 adet satılacak Bayraktar, yaptığı videolu paylaşımda şu mesaja yer verdi: "Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci