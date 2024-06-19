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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek bir kez daha Londra'da! Yüzlerce yatırımcıyla buluşacak

Bakan Şimşek bir kez daha Londra'da! Yüzlerce yatırımcıyla buluşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Şimşek bir kez daha Londra&#039;da! Yüzlerce yatırımcıyla buluşacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarına devam ediyor. 9 ay sonra yeniden Londra'ya giden Bakan Şimşek, JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılara katılacak ve yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

YATIRIMCILARLA BULUŞACAK 

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

PROGRAMI ANLATACAK 

Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.

Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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