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    Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecek

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" dedi.

    Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecek
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023’te dış ticaret açığı Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek: Cari dengedeki iyileşme devam edecek
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