Bakan Şimşek çerçeveyi çizdi: Kimse para için bana gelmesin!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının tavizsiz uygulanması ve enflasyonun dizginlenmesi için kamudaki tasarruf tedbirlerinin sıkı bir şekilde takip edildiğini söyledi. Şimşek “Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin” dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti’nin seçim kaybetmesinde baş etken olarak ‘Emekliler ve hayat pahalılığı’ gösterilmişti. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti kurmayları, özellikle emekliler için yeni bir adım atılması konusunda tüm imkânları zorlamış, ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mevcut bütçenin buna izin vermeyeceğini belirterek, bu talepleri geri çevirmişti. Şimşek, seçim sonrası bazı AK Parti kurmayları ve bakanlarla yaptığı toplantıda, emekliler için neden yeni bir adım atılmadığını, “Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik” sözleri ile anlattı.

EK ÖDENEK İÇİN GELMEYİN

Şimşek, kamuda uyguladıkları tasarruf tedbirlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.

YENİ YATIRIMA ÖDENEK YOK

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise, bu konuda acele edilmeyecek. Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirildi.

YENİ BİNA ALIMI YASAK

Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. 3 kişi oturan personel odalarını masa sandalye koyduk 5’e-6’ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkânına göre planlama yapacak.

ARAÇ KONUSUNDA ÇOK TİTİZİZ

Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, zaten bir süredir araç tasarrufu konusunda dikkat ediyoruz. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle ‘elinizdeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın’ diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz.

SEMİNER ADI ALTINDA TATİL YOK

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde bunları yapacak. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara’daki bir kamu kurumu Antalya’daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara’da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

İHALE YASASI DEĞİŞECEK

Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.

KDV KAÇAĞI İÇİN YAPAY ZEKA DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zekâ destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi. Birçok işletme, yüzde 8-10 arasında olması gerekirken, temel gıda için uygulanan yüzde 1 KDV’den fiş kesiyor, vatandaştan yüzde 10 olarak aldığı vergiyi yüzde 1 olarak devlete ödüyor ve vergi kaçağına sebep oluyordu. Sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yapan Bakan Şimşek, temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zekâ destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.