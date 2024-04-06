Bakan Şimşek: Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek

Mayıs enflasyonunun yüzde 73 civarında çıkmasını beklediklerini ifade eden Mehmet Şimşek, “Enflasyonda pik noktasını mayısta göreceğiz. Temmuzda enflasyonun yüzde 40’lara inmesini bekliyoruz” diye konuştu.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin seçim sonrasında yaptığı MYK toplantısındaki sunumda ekonomik gelişmelerin seçim sonuçlarına etkisini değerlendirdi.

Şimşek, enflasyonu düşürmeden yapılacak maaş zamlarının ‘Enflasyona yenik’ düşeceğini anlattı. Bu nedenle öncelikli hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Şimşek, ekonomik programın öngörülen şekilde ilerlediğini belirterek, “Çok iyi gidiyoruz. Bize güvenin” dedi.

Şimşek, baz etkisi nedeniyle mayıs enflasyonunun yüzde 73 civarında çıkmasını beklediklerini ifade ederek, “En yüksek orana bu ayda ulaşacağız. Çünkü geçen yıl mayıs ayında enflasyon oranı sıfıra yakın (Nureddin Nebati’nin bakanlığı döneminde mayıs ayı enflasyonu 0,04) tespit edilmişti. Bu nedenle bir baz etkisi olacak ve enflasyonda pik noktasını mayıs ayında göreceğiz. Asıl hızlı düşüş sonra başlayacak. Temmuzda enflasyonun yüzde 40’lar seviyesine inmesini bekliyoruz. 3 yıl sonra çok daha iyi durumda olacağız, tek haneli rakamları göreceğiz” diye konuştu.

"TÜİK BAŞKANINI TANIMAM BİLE"

Şimşek, ‘enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı, müdahale edildiği’ şeklindeki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirterek, “Ben yalan söyleyemem. Enflasyon konusunda neyse odur. Şahsen TÜİK Başkanını tanımıyorum bile. Bir araya gelmedik, görüşmedik” değerlendirmesini yaptı.

TASARRUFUN ETKİLERİ GÖRÜLECEK

Mayıstan sonra en kötü dönemi geride bırakacaklarını ifade eden Şimşek, “Türkiye’nin risk primi düşüyor, programımız kararlıkla uygulanıyor. Parasal sıkılaşmalarımız devam edecek. Ayrıca kamuda ciddi şekilde bir tasarruf olacak. Bunun etkilerini göreceğiz. Yeter ki sabırlı olalım, programımıza güvenelim” diye konuştu.

REZERV BİRİKİMİ SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki yıllık iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek “Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız” dedi. Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.