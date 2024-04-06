Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek: Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek

Bakan Şimşek: Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40'lara düşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek: Mayısta enflasyon pik yapacak, temmuzda yüzde 40&#039;lara düşecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs enflasyonunun yüzde 73 civarında çıkmasını beklediklerini ifade eden Mehmet Şimşek, “Enflasyonda pik noktasını mayısta göreceğiz. Temmuzda enflasyonun yüzde 40’lara inmesini bekliyoruz” diye konuştu.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin seçim sonrasında yaptığı MYK toplantısındaki sunumda ekonomik gelişmelerin seçim sonuçlarına etkisini değerlendirdi.

Şimşek, enflasyonu düşürmeden yapılacak maaş zamlarının ‘Enflasyona yenik’ düşeceğini anlattı. Bu nedenle öncelikli hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Şimşek, ekonomik programın öngörülen şekilde ilerlediğini belirterek, “Çok iyi gidiyoruz. Bize güvenin” dedi.

Şimşek, baz etkisi nedeniyle mayıs enflasyonunun yüzde 73 civarında çıkmasını beklediklerini ifade ederek, “En yüksek orana bu ayda ulaşacağız. Çünkü geçen yıl mayıs ayında enflasyon oranı sıfıra yakın (Nureddin Nebati’nin bakanlığı döneminde mayıs ayı enflasyonu 0,04) tespit edilmişti. Bu nedenle bir baz etkisi olacak ve enflasyonda pik noktasını mayıs ayında göreceğiz. Asıl hızlı düşüş sonra başlayacak. Temmuzda enflasyonun yüzde 40’lar seviyesine inmesini bekliyoruz. 3 yıl sonra çok daha iyi durumda olacağız, tek haneli rakamları göreceğiz” diye konuştu.

"TÜİK BAŞKANINI TANIMAM BİLE"

Şimşek, ‘enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı, müdahale edildiği’ şeklindeki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirterek, “Ben yalan söyleyemem. Enflasyon konusunda neyse odur. Şahsen TÜİK Başkanını tanımıyorum bile. Bir araya gelmedik, görüşmedik” değerlendirmesini yaptı.

TASARRUFUN ETKİLERİ GÖRÜLECEK

Mayıstan sonra en kötü dönemi geride bırakacaklarını ifade eden Şimşek, “Türkiye’nin risk primi düşüyor, programımız kararlıkla uygulanıyor. Parasal sıkılaşmalarımız devam edecek. Ayrıca kamuda ciddi şekilde bir tasarruf olacak. Bunun etkilerini göreceğiz. Yeter ki sabırlı olalım, programımıza güvenelim” diye konuştu.

REZERV BİRİKİMİ SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki yıllık iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek “Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız” dedi. Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Silah üretiminde sınırlama kalktı! AKKA Antlaşması'nın uygulanması durdurulduİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, bazı vapur seferleri iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sigara fiyatlarına bir zam bir indirim... Bayiler çileden çıktı, 2. revize eziyete dönüştü - EkonomiSigara fiyatlarına bir zam bir indirim... Bayiler çileden çıktı, 2. revize eziyete dönüştüMilyonları ilgilendiren 5 düzenleme geliyor! Bayram sonrası Meclis'te olacak - EkonomiMilyonları ilgilendiren 5 düzenleme geliyor2 gün önce zamlanan sigara grubuna bu kez indirim geldi - Ekonomi2 gün önce zamlanan sigara grubuna bu kez indirim geldiBir sigara grubuna daha zam! En pahalısı 72 TL oldu - EkonomiBir sigara grubuna daha zam geldiMerkez Bankası'ndan hükümete asgari ücret zammı mesajı! Milyonların temmuz hayali suya düşecek - EkonomiMerkez Bankası'ndan hükümete asgari ücret zammı mesajıFaizler zirve yaptı, işte ucuz kredinin yol haritası! Herkes bunu yapıyor - EkonomiFaizler zirve yaptı, işte ucuz kredinin yol haritası
Sonraki Haber Yükleniyor...