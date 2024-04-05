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Merkez Bankası, hükümete gönderdiği enflasyon mektubunda "Yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal koşullara devam edilecek." dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası, hükümete gönderdiği enflasyon mektubunda &quot;Yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal koşullara devam edilecek.&quot; dedi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, hükümete gönderdiği enflasyon mektubu detayları merak ediliyor. Merkez Bankası, hükümete enflasyon konusunda açık mektup gönderdi. Peki, 2023 enflasyon rakamlarının tutmaması gerekçesiyle gönderilen mazeret mektubunda neler var? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon hedefine ulaşamadığı için Hükümet'e bilgilendirici açık mektubunu yayınladı. Mektupta, 2023'ün ikinci yarısında, dış finansman koşullarının belirgin şekilde iyileştiği, rezervlerin istikrarlı artış kaydettiği vurgulandı. İşte Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği enflasyon mektubu ve detayları...

TCMB'DEN HÜKÜMETE MEKTUP

Merkez Bankası, 2023 enflasyonunun tutmaması nedeniyle hükümete mazeret mektubu gönderdi. Mektup'ta para politikasına devam vurgusu yapıldı. Mektupta ayrıca "Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek politika adımları atılmaya devam edilecek." ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası, hükümete gönderdiği enflasyon mektubunda "Yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal koşullara devam edilecek." dedi - 1. Resim

MEKTUPTA, ASGARİ ÜCRET DETAYI

Mektupta, asgari ücretle ilgili de dikkat çeken ifadeler yer aldı. "Yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır." denildi.

Mektup'ta şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu gelişmeler, enflasyondan korunma saiki ile cari açığın altın ve tüketim malı ithalatı kanalıyla yükselmesine neden olmuş ve finansal piyasalarda belirsizliği artırmıştır. Ayrıca şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, konut piyasası başta olmak üzere mal, hizmet ve iş gücü piyasalarında oluşturduğu arz-talep dengesizlikleri ile yeniden inşa faaliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki kısa ve orta vadeli etkileri enflasyon üzerindeki baskıları artırmıştır. Bu gelişmeler, fiyatlama davranışlarını olumsuz etkileyerek, yılın ilk yarısında gerileyen enflasyonun ikinci yarıda artmasına zemin oluşturmuştur."

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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